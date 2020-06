Dr. Šostar: Obavezne maske u trgovinama, a morali bi ih nositi i konobari, kuhari, obrtnici...

Maske bi bile obavezne za sve koji ulaze u trgovine, kao i za konobare, obrtnike, i ostale koji su u čestom kontaktu s ljudima, rekao nam je dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj zagrebačkog zavoda "Dr. Andrija Štampar"

<p>Epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" prijedlog će danas iznijeti Stožeru civilne zaštite grada Zagreba. Smatraju da bi maske trebali nositi svi koji ulaze u trgovine, ali i ostali koji na bilo koji način imaju čest kontakt s ljudima, primjerice konobari, obrtnici, kao i kuhari. </p><p>- Drago nam je što je na kraju nacionalni stožer uveo obavezu nošenja maski u sav javni prijevoz, što smo mi predlagali za Zagreb. Danas idemo s prijedlogom uvođenja obaveznih maski i u trgovinama, te za one koji su u čestom kontaktu s ljudima, rekao je Šostar. Prijedlog će iznjeti zagrebačkom stožeru civilne zaštite, koji o tome donosi konačnu odluku. </p><h2>U Zagrebu besplatne maske za umirovljenike</h2><p>Od ponoći je obavezno nošenje maski u javnom prometu u cijeloj Hrvatskoj, kazne se ne naplaćuju, ali se od građana očekuje da se savjesno ponašaju. Putniku koji nema masku prijevoznik ne smije ponuditi uslugu, rekao je jučer ministar Davor Božinović. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je kazao kako su osigurane besplatne maske za više od 200.000 zagrebačkih umirovljenika, a moguće ih je podići u svakom od 218 mjesnih odbora. Maske će dobiti i svi korisnici pučkih kuhinja, dok ih dijeli i Crveni križ. Na adresi Siget 18 i Ilica 223 po dvije maske od danas može besplatno podići bilo tko. Iz Zagreba poručuju da građane ne mogu, i neće kažnjavati za nenošenje maski, ali će ih upozoravati dok god to ne postane navika.</p><p>- Morat ćemo se na to naviknuti, jer drugog načina sada nema, kaže dr. Šostar. Slaže se da je, nakon ukidanja lockdowna, odmah trebalo uvesti obavezu nošenja maski u javnom prijevozu, trgovinama i slično. </p><h2>Jednokratna maska može izdržati cijeli dan</h2><p>Nedavno smo nacionalni Stožer pitali razmišlja li o subvencioniranju, ili besplatnim maskama na koje bi, eventualno, pravo imao svaki član obitelji. Odgovoreno nam je kako je formirana strateška zaliha zaštitne opreme u skladištima Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a za drugi val epidemije "koji se pretpostavlja krajem godine". Nisu odgovorili na pitanje hoće li se dio maski građanima besplatno dijeliti u cijeloj Hrvatskoj, ili subvencionirati, budući da trošak maski za četveročlanu obitelj može dosezati i 1400 kuna. Cijena maski je sad pala na četiri, do šest i pol kuna, a kako raste njihova proizvodnja u Hrvatskoj, ne bi se trebala značajnije više niti povećavati. U Hrvatskoj se pokreće proizvodnja nekoliko stotina tisuća jednokratnih maski na dan, kojom bi se u samo nekoliko dana mogle pokrivati potrebe cijele države.</p><p>Epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kaić pojašnjava da je masku moguće koristiti toliko dugo dok se ne uprlja, ili ne postane vlažna od izdahnutog zraka. Ne smije ju se dirati prljavim rukama, što znači da se skidati ili stavljati natrag može samo nakon pranja ili dezinficiranja ruku. Ako se ne pogriješi dodirivanjem maske prljavim rukama, i osoba se ne izlaže tjelesnom naporu, jednokratna se maska može koristiti cijeli dan, pojasnio je dr. Kaić. Može ju se spustiti ispod brade, i opet vratiti preko usta i nosa, ali samo čistim rukama.</p><p>Dr. Zvonimir Šostar ističe da je situacija u Psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan u Jankomiru stabilna, zaraženo je 16 bolesnika na odjelu palijativne skrvi, te četvero djelatnika - medicinske sestre odnosno tehničari, niti jedan liječnik. Svi su zaraženi pacijenti i dalje na bolničkom odjelu, zasebno svatko u svojoj sobi, osjećaju se dobro i imaju blage simptome. Četvero će danas biti prebačeno i Infektivnu kliniku Fran Mihaljević. </p><p>Samo je dvoje od njih 20 iz Jankomira pribrojano jučerašnjem, ukupnom broju novozaraženih u Hrvatskoj, ostalih 18 će ući u današnju statistiku, koja će biti objavljena u 14 sati. </p><p> </p>