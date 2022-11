Zagrebački Fakultet strojarstva i brodogradnje slavi 103. rođendan i otvara svoja vrata

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu slavi 103. rođendan prigodnim programom od 7. do 11. studenoga 2022. godine, te otvara vrata javnosti kako bi ih zaposlenici i studenti upoznali s radom jednog od najboljih tehničkih fakulteta u Hrvatskoj, priopćeno je.

Fakultet otvara svoja vrata javnosti kako bi ih zaposlenici i studenti upoznali s radom ponajboljeg tehničkog fakulteta u Hrvatskoj koji stvara globalne trendove i mijenja lice hrvatske industrije.

U tjedan dana programa Fakultet će ugostiti lidere hrvatske industrije koji će se predstaviti studentima, njihovim budućim zaposlenicima, na Danima karijera od utorka do petka dok će studenti dobiti priliku sudjelovati u preliminarnom razgovoru za posao u sklopu događaja Career Speed Dating koji će se održati u srijedu od 13 do 15 sati i u četvrtak od 9 do 11 sati.

Program počinje Danom otvorenih vrata za nastavnike i ravnatelje škola. U ponedjeljak u 14 sati bit će predstavljeni novi udžbenici za kolegije Tehnički engleski jezik I-IV za studente strojarstva, a u 18 sati otvara se izložba slika naših alumna Tomislava Filetina i Vesne Đidare. U utorak u 12 sati održat će se javna tribina predavača Bojana Jerbića, a u isto vrijeme će se okupiti generacija alumna 1967./68. Projekti zaposlenika Fakulteta predstavit će se u srijedu od 9 do 13 h dok će studenti predstaviti djelovanje svojih udruga u sklopu Sajma studentskih udruga koji će se održati u četvrtak.

Dan otvorenih vrata i obilazak Fakulteta i njegovih laboratorija za potencijalne buduće studente i sve zainteresirane građane održati će se u četvrtak od 12 do 14 sati.

Program Dana Fakulteta završava u petak Svečanom sjednicom Fakultetskog vijeća u 12 sati te Balom strojara u 19:30 sati.

Zabava je osigurana na Pub kvizu za studente u ponedjeljak (7.11.) od 16 h te stand-up showu alumna Falkulteta u utorak (8.11.) od 18 sati.

Najčitaniji članci