Zagrebački HDZ: Možemo! i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona

Zagrebački Gradski odbor HDZ-a optužio je u utorak Možemo i SDP da u Zagrebu pod izlikom tobožnjeg “uvođenja kriterija” uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova kako bi zabranili koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu 28. prosinca.

"Zabrinuti smo najavom gradonačelnika i lijeve koalicije da na današnjoj sjednici Gradske skupštine zabrani održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu 28. prosinca 2025. Pod izlikom tobožnjeg “uvođenja kriterija” Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova", upozorava zagrebački HDZ u priopćenju.

Podsjeća i kako su hrvatski sudovi pravomoćno utvrdili da izvođenje pjesme “Bojna Čavoglave” i njezin uvodni pozdrav “Za dom spremni” u tom specifičnom kontekstu nije govor mržnje, niti prekršaj, već umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne budnice iz razdoblja Domovinskog rata.

Jednako tako, „Za dom spremni“ na odori branitelja HOS-a iz Domovinskog rata predstavlja borbu za današnju hrvatsku slobodu i samostalnost, a ne za nekakvu NDH, kako nas uporno uvjeravaju neki radikalno lijevi političari i kolumnisti.

"Umjesto prihvaćanja odluka hrvatskih sudova i dvostruke konotacije pozdrava „Za dom spremni“, gradska vlast svojim agresivnim politikama, još od ljeta, sve koji ne podržavaju zabrane i cenzure proglašava ustašama, čime nas uporno pokušavaju vratiti u prošlost u kojoj su Hrvati međusobno ratovali jedni protiv drugih", upozorava se u priopćenju.

Ističe se i da je suvremena Hrvatska utemeljena je na Domovinskom ratu – pobjedničkom, pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom.

Zagrebački HDZ pozvao je sve - uključujući i gradsku vlast, da se zajedno s njima iz HDZ-a i ostalim domoljubima, 'okupe oko ove najsvjetlije točke povijesti, umjesto da nas stalno vraćaju u prošlost, a u sadašnjosti plasiraju lažne optužbe i uvode zabrane kojima pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje'.

"Zagreb treba biti grad u kome će se poštivati zakoni, u kome će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena", stoji u priopćenju.

Zagrebačka Gradska skupština uvrstila je jutros u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka Mmožemo i SDP-a kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni". Tu mjeru već ranije najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca.