Zagrebački HDZ: Tomašević 'pere ruke' od odgovornosti za opasni industrijski otpad

Zagrebački HDZ ustvrdio je da gradonačelnik Tomislav Tomašević "pere ruke" i skriva se od odgovornosti za opasan industrijski otpad uz vodocrpilište Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, naglasivši da je upravo Grad nositelj provedbe sanitarne zaštite za Petruševec.

"Riječ je o gradonačelniku koji je sam sebe predstavljao kao rješenje za otpad, a kada je došlo vrijeme da preuzme odgovornost, odlučio se proglasiti nenadležnim. Ali odgovoran si, Tomaševiću. Odgovoran", upozorio je u priopćenju u četvrtak predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.

Gradonačelnik Tomašević dva se dana skrivao i šutio o eko-bombi teškoj 33.000 tona opasnog industrijskog otpada uz vodocrpilište Petruševec, naveo je Matijević, a kada je napokon izašao pred javnost, ponovno se sakrio - ovaj put od odgovornosti.

"Umjesto odgovora koji bi umirili Zagrepčane, poslao je nekoliko poruka koje ih mogu samo dodatno zabrinuti. Pitao je po kojoj bi osnovi on trebao biti odgovoran za gudronske jame Savice, jer je gradonačelnik tek pet godina. Time je zapravo poručio da nema namjeru rješavati probleme koji su nastali prije njegova mandata, nego valjda samo one koje je proizvela njegova gradska uprava", ocjenjuje Matijević.

Pozvao je Tomaševića da pročita "Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Grada Zagreba“ u kojem za "gudronske jame Savica" taj dokument izrijekom navodi da se nalaze u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec, a kao nositelja provedbe navodi Grad Zagreb.

Smatra i da Zagrepčani od gradonačelnika još nisu dobili odgovore na ključna pitanja, poput zašto je zaustavljen monitoring podzemnih voda te zašto građanima nikada nisu predstavljeni rezultati dotadašnjih mjerenja onečišćenosti.

Također, Zagrepčani nisu dobili odgovore niti na pitanja zašto sanacija tijekom pet godina njegove vlasti nije ni pripremljena, a kamoli usvojena te zašto Grad Zagreb 2025. godine gudronske jame na Savici nije prijavio Fondu za zaštitu okoliša kao crnu točku.

Zagrebački HDZ upozorava i da Tomaševićevo skrivanje od problema pokazuje koliko ozbiljno njegova vlast shvaća zabrinutost Zagrepčana, a posebno njih 150.000 koji se opskrbljuju vodom iz vodocrpilišta Petruševec, ugroženog gudronskim jamama Savice i odlagalištem Jakuševec.

"Nakon svega ne bi nas začudilo da "zelena vlast“ uskoro počne uvjeravati Zagrepčane da bi sanacija gudronskih jama Savice i odlagališta Jakuševec zapravo ugrozila, a ne spasila vodocrpilište Petruševec. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu: Za Gospić - hitna sanacija. Za Savicu - pet godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti. A za Zagrepčane - koga briga", poručio je Matijević.