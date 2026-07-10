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REKORDNA STABILNOST

Zagrebački holding u plusu: Zaradili 33,3 milijuna eura, Skupština prihvatila izvješće

Piše HINA,
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Zagrebački holding u plusu: Zaradili 33,3 milijuna eura, Skupština prihvatila izvješće
Zagreb: 12. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka Gradska skupština je u četvrtak navečer prihvatila izvješća Zagrebačkog holdinga i trgovačkih društava za 2025. godinu, a predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković ocijenio je da je tvrtka dosegnula "visoku stabilnost u poslovanju" i dugoročnu održivost

Skupština je također prihvatila izvješća ZET-a, Zagrebačkog velesajma, Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, Zagrebačkog inovacijskog centra i Zagrebačkih sunčanih krovova. U obrazloženju izvješća navedeno je da je Zagrebački holding u 2025. ostvario ukupne prihode od 387,5 milijuna eura i rashode od 357,3 milijuna eura. Dobit prije oporezivanja iznosila je 30,3 milijuna eura, a nakon oporezivanja 33,3 milijuna eura. Vrijednost imovine i njezinih izvora iznosila je gotovo 1,5 milijardi eura, dok su investicije s osiguranim izvorima financiranja dosegnule 23,3 milijuna eura. 

Grupa Zagrebački holding ostvarila je konsolidirane prihode od 779,6 milijuna eura i rashode od 760 milijuna eura. Dobit prije oporezivanja iznosila je 19,6 milijuna eura, a nakon oporezivanja 21,7 milijuna eura. Konsolidirana vrijednost imovine Grupe na kraju 2025. iznosila je 2,55 milijardi eura, dok su investicije dosegnule 68,6 milijuna eura. 

Prihvaćene odluke o školama, komunalnim pitanjima i gradskim planovima

Gradska skupština prihvatila je Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2025., odluku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave te odluku o zaštiti građevina od grafita.

Prihvaćene su izmjene i dopune odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica, o komunalnom redu te o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama.

Gradski zastupnici također prihvatili su odluke o ukidanju naziva ulica Plinarsko naselje, Stara Peščenica V. i Mogorićka ulica.

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Odobreni su zaključci o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije na području centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba te o davanju suglasnosti za uređenje kolnika u Ulici jablana u Donjoj Dubravi.

Prihvaćeni su i zaključci o podmirenju dijela dospjelih obveza Doma za starije osobe Trešnjevka te o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Goljak.

Skupština je usvojila zaključak o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Prihvaćeni su i zaključak o davanju Bazena Špansko na privremeno korištenje ustanovi Upravljanje sportskim objektima, Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje 2026. – 2030., Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti za razdoblje 2026. – 2028. te Plan upravljanja destinacijom Zagreb.

Bez potpore prijedlogu o psihološkoj podršci djeci i mladima

Usvojen je Izvještaj o poslovanju Dimnjačarske obrtničke zadruge, Program potpore male vrijednosti za financiranje projekata korištenja otvorenih podataka u 2026. i 2027. te izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2026. Izabrani su i članovi Savjeta mladih Grada Zagreba.

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Nije prihvaćen zaključak Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke o dopuni izvješća o dostupnosti i organizaciji savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima u Gradu Zagrebu te prijedlog izrade plana razvoja niskopražne savjetodavne podrške. Nije dana ni suglasnost na odluku o davanju u zakup poslovnog prostora, koju je predložilo Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb - Zapad.

Zagrebačka Gradska skupština, koja je posljednju sjednicu prije ljetne stanke počela u četvrtak u 9 sati, zasjedanje je završila u petak 12 minuta prije jedan sat.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić sljedeću sjednicu zakazao je za 16. rujna, uz mogući nastavak 17. rujna.

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