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INTERVENCIJA NA TREŠNJEVCI

Zagrebački vatrogasci spašavali dječaka: 'Ruka mu je zapela u aparatu dok je vadio kondom!'

Piše 24sata,
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Zagrebački vatrogasci spašavali dječaka: 'Ruka mu je zapela u aparatu dok je vadio kondom!'
Foto: AI generated
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Provukao je ruku kroz metalna vratašca automata, ali ju više nije mogao izvući. Ruka mu je zapela, a ono što je nekoliko trenutaka ranije izgledalo kao rutinska kupnja pretvorilo se u situaciju iz koje se nije mogao izvući...

Plan je bio sasvim jednostavan: iz samouslužnog aparata uzeti torticu i kondom pa nastaviti večer s prijateljima. No za jednog zagrebačkog tinejdžera obična kupnja na Trešnjevci pretvorila se u prilično nesvakidašnju vatrogasnu intervenciju.

Kako doznaje Jutarnji list, mladić je u društvu prijatelja oko 19.30 sati stigao do automata na križanju Selske i Zagorske ceste. Društvo je bilo dobro raspoloženo, a on je već znao što želi. Ubacio je novac, odabrao torticu i kondom te se sagnuo kako bi kupljene proizvode izvadio iz pretinca.

Tada je nastao problem.

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Provukao je ruku kroz metalna vratašca automata, ali ju više nije mogao izvući. Ruka mu je zapela, a ono što je nekoliko trenutaka ranije izgledalo kao rutinska kupnja pretvorilo se u situaciju iz koje se nije mogao izvući bez pomoći.

Dobro raspoloženje, međutim, nije nestalo. Prijatelji su se, unatoč nezgodi, nastavili šaliti, a netko iz društva na kraju je nazvao 193.

Na križanje su ubrzo stigli zagrebački vatrogasci i krenuli u neobičnu akciju spašavanja.

Jedan od prolaznika koji je promatrao intervenciju ispričao je za Jutarnji kako je sve bilo gotovo za manje od pet minuta. Vatrogasci su oslobodili mladićevu ruku, a priča je dobila i sretan završetak - u ruci mu je ostao jedan od proizvoda zbog kojih je sve i počelo: kupljeni kondom.

Iz JVP-a Zagreb za Jutarnji list kratko su potvrdili da su bili na intervenciji na navedenoj lokaciji te poručili da su uvijek na usluzi građanima. Detalje o tome kako je izgledalo samo oslobađanje mladićeve ruke ipak nisu otkrivali.

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