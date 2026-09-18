Zagrebački vatrogasci spašavali dječaka: 'Ruka mu je zapela u aparatu dok je vadio kondom!'

Plan je bio sasvim jednostavan: iz samouslužnog aparata uzeti torticu i kondom pa nastaviti večer s prijateljima. No za jednog zagrebačkog tinejdžera obična kupnja na Trešnjevci pretvorila se u prilično nesvakidašnju vatrogasnu intervenciju.

Kako doznaje Jutarnji list, mladić je u društvu prijatelja oko 19.30 sati stigao do automata na križanju Selske i Zagorske ceste. Društvo je bilo dobro raspoloženo, a on je već znao što želi. Ubacio je novac, odabrao torticu i kondom te se sagnuo kako bi kupljene proizvode izvadio iz pretinca.

Tada je nastao problem.

Provukao je ruku kroz metalna vratašca automata, ali ju više nije mogao izvući. Ruka mu je zapela, a ono što je nekoliko trenutaka ranije izgledalo kao rutinska kupnja pretvorilo se u situaciju iz koje se nije mogao izvući bez pomoći.

Dobro raspoloženje, međutim, nije nestalo. Prijatelji su se, unatoč nezgodi, nastavili šaliti, a netko iz društva na kraju je nazvao 193.

Na križanje su ubrzo stigli zagrebački vatrogasci i krenuli u neobičnu akciju spašavanja.

Jedan od prolaznika koji je promatrao intervenciju ispričao je za Jutarnji kako je sve bilo gotovo za manje od pet minuta. Vatrogasci su oslobodili mladićevu ruku, a priča je dobila i sretan završetak - u ruci mu je ostao jedan od proizvoda zbog kojih je sve i počelo: kupljeni kondom.

Iz JVP-a Zagreb za Jutarnji list kratko su potvrdili da su bili na intervenciji na navedenoj lokaciji te poručili da su uvijek na usluzi građanima. Detalje o tome kako je izgledalo samo oslobađanje mladićeve ruke ipak nisu otkrivali.