POŽAR NA MAKSIMIRU

Zagrebački vatrogasci spasili su čovjeka iz požara: Ima opekline koje su zahvatile veći dio tijela

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebački vatrogasci spasili su čovjeka iz požara: Ima opekline koje su zahvatile veći dio tijela
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Ulaskom u stan, vatrogasci su pronašli čovjeka, iznijeli ga na otvoreno i do dolaska Hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć

Zagrebački vatrogasci spasili su čovjeka iz stana u kojem je u petak popodne izbio požar. Vatra je planula na krevetu, a unesrećeni je zadobio teške opekline koje su zahvatile veći dio tijela. On je hitno prevezen u bolnicu.

Dojavu o dimu iz stana na prvom katu stambene zgrade u Ulici Pavla Štoosa, JVP Zagreb zaprimio je je u 16.52 sati. Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe, koje su po dolasku zatekle gust dim koji je izlazio s prvog kata dvoetažne zgrade. Ulaskom u stan, vatrogasci su pronašli čovjeka, iznijeli ga na otvoreno i do dolaska Hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć. Ubrzo je stigla i ekipa hitne medicinske pomoći koja je unesrećenog prevezla u bolnicu.

Požar, koji je izbio na krevetu, vatrogasci su brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje. Nakon gašenja izvršeno je odimljavanje stana, a djelatnici Gradske plinare iz sigurnosnih razloga isključili su plin.

