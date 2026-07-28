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SKANDAL U CRKVI

Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo: 'Da, bavimo se slučajem zlostavljanja u crkvi'

Piše Ana Dasović,
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Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo: 'Da, bavimo se slučajem zlostavljanja u crkvi'
Foto: David Dee Delgado
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Javnost je prije tjedan dana šokirala priča o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju koje je proživio nekadašnji štićenik Međubiskupijskog sjemeništa na zagrebačkoj Šalati

Prošlog četvrtka Dnevnik.hr objavio je potresnu priču o slučaju mladića koji je navodno bio žrtva dugogodišnjeg seksualnog zlostavljanja svećenika. Sve je počelo, po tvrdnjama svjedoka, još 2000.-ih, a unatoč prijavama u Crkvi nije bilo primjerene reakcije. Nakon što je priča objavljena, iz Hrvatske biskupske konferencije za 24sata su potvrdili kako je Požeška biskupija ove godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju.

Nacionalni ured HBK, naveli su dalje, o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela.

U utorak nam je došao odgovor Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu. Zagrebački ODO potvrđuje da "ima u radu predmet" na koji se odnosi naš upit.

- U predmetu se poduzimaju mjere i radnje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica potrebnih za donošenje zaključka o postojanju osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti - odgovorili su.

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