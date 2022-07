'Zagrepčani, ali i drugi turisti su oduševljeni našim Dvorištima...'

Na pet lokacija, od toga na tri posve nove, Dvorišta ponovno otkrivaju skrivene tajne Gornjeg grada. Od srijede 13.7. do nedjelje 24.7. ta omiljena ljetna manifestacija otkriva Zagreb kakav još niste doživjeli i omogućuje svima da zavire iza fasada čarobnih gornjogradskih palača.

A mi smo razgovarali s direktoricom Turističke zajednice grada Zagreba Martinom Bienenfeld i direktoricom Katapult promocije Slavicom Olujić Klapčić, koje su nam otkrile sve detalje ovog projekta, koji je postao atrakcija u Zagrebu.

1) Kada su pokrenuta prva Dvorišta i koja je ideja projekta?

MARTINA BIENENFELD: Projekt smo pokrenuli 2014. godine kada su Dvorišta predstavljena medijima i javnosti u dvorištu Palače Balbi, sjedištu Staroslavenskog instituta. Tada smo za javnost otvorili ukupno četiri dvorišta, a zatim se, kroz godine, projekt razvijao i rastao skupa s ljubavlju kojom su ga naši sugrađanke i sugrađani prihvatili. Dvorišta su već u svom prvom izdanju postala jedna od najdražih manifestacija među domaćim stanovništvom i posjetiteljima, a ove godine održava se njihovo 8. izdanje. Naime, 2020. godine projekt se nije održao kako zbog pandemije, tako i zbog činjenice da je dio Gornjeg grada, nažalost, stradao u potresu, no već smo ga 2021. godine uspjeli realizirati u smanjenom obliku, šaljući poruku optimizma. Svojom atmosferom, uređenjem, zabavom i ugodnim druženjem, Dvorišta dočaravaju onaj istinski Zagreb i njegovu dušu, a to osjećaju naši sugrađani i posjetitelji. Zahvaljujem ovim putem G.A.D. produkciji i Katapult promociji na sjajnoj suradnji i sinergiji koja vlada oko Dvorišta i pozivam sve da se prošetaju Gornjim gradom i uživaju u ambijentima prekrasnih dvorišta, inače zatvorenih za javnost.

2) Koja će dvorišta ove godine posjetitelji moći vidjeti, zašto baš ta?

SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ: Ove godine biti će otvoreno 5 gornjogradskih dvorišta, od toga tri koja posjetitelji do sada nisu imali prilike vidjeti. Dvije lokacije premijerno su predstavljene 2019. To su dva dvorišta uz Narodni dom HAZU-Gornje reprezentativno dvorište u Opatičkoj 18, i donje dvorište na Dvoranskom prečacu 1, prekrasno, skriveno i posebno s pogledom na Radićevu ulicu. Dvorišta ove sezone otkrivaju i tri nove lokacije. Prvo je Dvorište Zvjezdarnice u Popovom tornju (na vrhu Opatičke). Iz dvorišta Zvjezdarnice, ulazi se u Arheološki vrt, sjeverno dvorište Muzeja grada Zagreba, predivno dvorište u kojem se na travi može uživati u freskama na zidu zgrade. I treće dvorište koje predstavljamo premijerno ove godine je Dvorište Palače Erdödy-Keglević u Ćirilometodskoj 4, u kojoj je danas jedna od rezidencija Pravnog fakulteta, a nekoć je bila posljednji dom vođe Hrvatskoga preporoda Ljudevita Gaja i mjesto njegove znamenite Ilirske tiskare. Sva ova dvorišta, svako na svoj način, predstavnici su prekrasne arhitekture na Gornjem gradu, i svako od njih priča neku svoju priču u smislu atmosfere, povijesti i kulturne baštine. Ove godine veliki broj gornjogradskih lokacija u kojima su naši posjetitelji imali prilike uživati u dosadašnjim godinama, započelo je obnovu zgrada nakon potresa, što nam je otežalo traženje lokaciju za ovu sezonu, ali je s druge strane fantastično jer će dosta građevina na Gornjem Gradu biti revitalizirano, pa se već sad veselimo nadolazećim sezonama Dvorišta u kojima ćemo nadamo se otvoriti i neke od tih obnovljenih lokacija.

3) Što se sve nudi posjetiteljima tijekom tura, trebaju li platiti kotizaciju?

SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ: Ulaz u sva dvorišta je besplatan, a bit će otvorena za javnost svaki dan od 18 do 24 sata, izuzev Ćirilometodske koje se otvara u 19h. U svakom dvorištu kreiran je poseban ugođaj u smislu atmosfere, glazbe, uređenja lokacije. Posebnost projekta je upravo u tome da tijekom manifestacije možete uživati u tim prekrasnim ambijentima, baš kao što se i nekada u njima slavilo, pjevalo, živjelo. Ispred svakog dvorišta bit će postavljena info ploča na kojoj možete pročitati važne činjenice vezane za lokaciju – povijest zgrade i ljudi koji su u njoj živjeli, što svakom dvorištu daje posebnu čar i identitet. Što se tiče sadržaja, u svakom dvorištu možete se opustiti uz piće i neki zalogaj, te uživati u glazbenoj ponudi. Naime, od samog početka, uz zabavu i ambijente, Dvorišta su prepoznata kao sinonim za dobru glazbu, kvalitetne izvođače i izvedbe uživo. Matija Cvek, Antonela Đinđić, Gordana Marković, Lu Jakelić samo su neki među mnogima koji su neke od koraka na počecima svojih karijera ostvarili upravo na Dvorištima. Dvorišta su bila pozornica za mnoge etablirane glazbenike od Jelene Radan, Ivane Kindl, Songkillersa i Caimán Verde do legendarne Zdenke Kovačiček i Branka Bogunovića Pifa, pa i za mnoge klasičare od Ansambla Antiphonus, preko Zagrebačkog puhačkog ansambla, gudačkih kvarteta, kvarteta saksofona, harfistice Ivane Biliško i dr. Svih ovih godina Dvorišta su ponudila izuzetno široki spektar glazbenih žanrova od jazza i klasike do popa. I ove sezone Dvorišta žele zadržati status prave ljetne pozornice za mlade glazbene talente, a posjetitelje pozivamo da prate našu FB stranicu na kojoj će se redovito objavljivati nastupi.

4) Koliko ovaj projekt pridonosi turističkoj valorizaciji Zagreba?

MARTINA BIENENFELD: Prije svega, glavna odlika Dvorišta je da ona, uz prikladan i decentan program, potiču na boravak na otvorenom, pružajući svim posjetiteljima mir, opuštanje i ugodne ljetne večeri, čime pozitivno utječu na razvoj turističke ponude grada Zagreba. Željeli smo pokazati da Zagreb krije puno iznenađenja koja tek treba otkriti, a jedno od njih su atraktivna i baštinska dvorišta Gornjeg grada. Osim toga, željeli smo revitalizirati Gornji grad te pokazati kako, kroz jedno neinvazivno i inovativno događanje, možemo uspješno razvijati gradski turizam. Dvorišta su sigurno jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih ljetnih događanja u našem gradu, a to potvrđuju i brojni mediji, influenceri i bloggeri koji rado pišu i objavljuju priloge. Tako je, jedan od najvećih južnokorejskih portala, Naver proglasio upravo Dvorišta „daleko najboljim iskustvom u Zagrebu“, a britanski BBC TRAVEL posvetio je Dvorištima cijelu jednu emisiju.

5) Sudjeluju li u projektu više domaći ili strani turisti, stariji ili mlađi, ima li nekih pravila? Što ih najviše zanima, a što "šokira"?

SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ: Dvorišta su omiljeno okupljalište Zagrepčana tijekom ljetnih večeri. Zaista, dolaze nam ljudi od 0 do 99 godina. Kao takva, naravno da su i vrlo interesantna turistima, koji nas posjećuju u velikom broju. To su također različite dobne skupine. Starije osobe i obitelji s djecom često posjećuju Dvorišta u ranijim satima (od 18 do 20), a mlađi posjetitelji željni zabave, plesa i druženja najčešći su gosti od 19 pa do ponoći. Kao i domaći posjetitelji, i turisti su oduševljeni da mogu uživati u ambijentima i prostorima kojima, bez Dvorišta, ne bi imali pristup. Jednostavno, projekt je omogućio da zavire iza dvorišnih veža u skriveni i intimni svijet Gornjeg grada. Pozitivno su šokirani kad shvate da su ih u svoja dvorišta pustile i neke privatne osobe koje tamo i danas žive. Oduševljeni su glazbom, ponudom hrane i pića, sadržajima, arhitekturom, pričama o povijesti.

6) Hoće li u sklopu ovog projekta biti nekih novih sadržaja?

SLAVICA OLUJIĆ KLAPČIĆ: Ove godine u Dvorištu Zvjezdarnice imat ćete priliku popeti se na Popov toranj, uživati u predivnom pogledu te čuti svakakve astronomske zanimljivosti, i to svaki dan od 19 do 21h, a ulaz je besplatan. Također, u terminima od 17 do 18h svaki dan imate priliku obići Muzej grada Zagreba uz stručno vodstvo. Ulaznica za muzej se plaća, a stručno vodstvo u sklopu projekta Dvorišta je besplatno. I konačno, u dvorištu u Ćirilometodskoj, imat ćete priliku pogledati izložbu akademske slikarice Mihaele Olujić te u sklopu izložbe porazgovarati s umjetnicom, svaki dan od 19 do 22h.

7) Što se ovo ljeto od (turističkih) sadržaja sprema u Zagrebu?

MARTINA BIENENFELD: Događanja u Zagrebu tijekom ljetnih mjeseci uistinu je mnogo, a izdvojila bih još jedan novi projekt Turističke zajednice grada Zagreba – Mali Classic koji počinje u nedjelju, 17. srpnja, točno u podne i održavat će se četiri nedjelje za redom u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Mali Classic je zamišljen kao nastavak popularizacije klasične glazbe nakon Zagreb Classica, a svi koncerti su promenadnog tipa čime oživljavaju duh starog Zagreba. Cjelovit prikaz događanja komuniciramo kroz našu marketinšku kampanju Summer BUZZG koja domaće i inozemne goste vodi kroz bogate programe i sadržaje. Kako ne bih propustila nešto navesti pozivam vaše čitatelje da posjete našu stranicu: https://www.infozagreb.hr/summerbuzzg te pogledaju što im sve Zagreb nudi ovog ljeta.

8) Kakvi su brojevi posjećenosti Zagreba?

MARTINA BIENENFELD: Zagreb je na prvom mjestu po ostvarenim dolascima u cijeloj Hrvatskoj te četvrti po noćenjima, u prvih šest mjeseci, u usporedbi s drugim gradovima. Iznimno smo zadovoljni jer Zagreb konstantno bilježi poraste kako u dolascima, tako i u noćenjima. Konkretno, od 1. siječnja do 30. lipnja u Zagrebu je ostvareno 144% više dolazaka (409.990) i 112% više noćenja (910.500) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uz domaće goste, najviše dolazaka je bilo iz Njemačke, SAD-a, Italije, Srbije te BIH, a u noćenjima su nam od stranih gostiju na prvom mjestu gosti iz SAD-a, a slijede ih gosti iz Njemačke, Italije, Velike Britanije i Rusije. Posebno me raduje da su nam američki gosti na vrhu ljestvice što je rezultat naše intenzivne suradnje s američkom turističkom industrijom, gđom Inom Rodin, donedavnom direktoricom Predstavništva HTZ-a u SAD-u, kao i s Institutom Smithsonian.

