Zagrepčani zgroženi: Netko u parku stavlja čavle u komade mesa: 'Jedan pas je uginuo'

Nepoznati počinitelj u zagrebačkom kvartu Maksimir, odnosno u i oko psećeg parka u Švarcovoj ulici baca mesne prerađevine u kojima su savijeni čavli. No kako doznajemo, to nije novost, to traje godinama.

Svakodnevno netko u Facebook grupi u kojoj se nalaze vlasnici pasa koji šeću pse na tom području objavi fotografiju kako je pronašao komad mesa s čavlom.

Jedan pas je operiran, jedan je uginuo

- To traje već dvije godine, zadnjih mjeseci se to događa češće. Nedavno je čehoslovački ovčar pojeo nekoliko tih komada, dio izbacio povraćanjem, a jedan čavao je ostao u njemu i morali su ga operirati. Drugi pas je uginuo - priča nam Ivan Penezić koji ima dva psa koje šeće na tom području pa je na svojim društvenim profilima objavio fotografije kako bi upozorio građane.

Od Grada tražili nadzorne kamere

Neki vlasnici su u zadnji tren uspjeli spriječiti svoje pse da ne progutaju komade mesa u kojima su čavli, a kako kaže tražili su i od grada nadzorne kamere, no za sad nema potvrdnog odgovora.

- Psima je teško odoljeti takvim komadima mesa, Kontaktirali smo grad i policiju, u zadnje vrijeme češće vidimo policiju koja patrolira. Zaista se nadamo da će ga uhvatiti i da će ovaj horor uskoro prestati - nada se Ivan.

No to nije jedini kvart u kojem netko zloban želi nauditi psima. U zagrebačkom kvartu Ferenščica vlasnica psa je naišla na otrovne kocke, ali na sreću na vrijeme je primijetila kako pas njuška nešto neobično pa nije nastradao.

Poslali smo upit PU zagrebačkoj o čavlima u mesu, a odgovor ćemo objaviti čim nam odgovore.

