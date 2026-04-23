Zagrepčanka: Taksist mi je htio naplatiti 99 €! Evo računa! Nije dobio, probudila sam i susjede

'Više puta ga pitam koliko će koštati vožnja, svaki put izbjegava odgovor. Pokušavam saznati za koga radi, kako ga se može dobiti. Paralelno s tim guglam prevare taksista na zagrebačkom aerodromu'

Izađem s aerodroma, ne mogu dobiti Uber, čovjek mi ponudi taxi. Ima tablu, stoji na taxi stajalištu ispred aerodroma. Sjednem u auto i odmah primijetim da ne vidim taksimetar. Pitam za njega, odgovara mi da je na mobitelu. Uključit će ga čim prođemo rampu, kaže mi, opisuje čitateljica 24sata neugodno iskustvo s taksistom muljatorom u Zagrebu.

- Pitam ga za cijenu, jer ne znam koliko imam gotovine. Na to pitanje vješto dogovara da ne brinem i da mi može stati na bankomat. Nije mi odgovorio na pitanje kolika je cijena vožnje. Muči me što ne vidim 'taksimetar na mobitelu'. Ispitujem ga dalje, za koga radi, kako ga se može dobiti ako želim vožnju... Paralelno s tim guglam prevare taksista na zagrebačkom aerodromu. Previše mi smrdi. Inzistiram da mi kaže cijenu, on brlja s odgovorom. Konačno dolazimo pred kuću. Pitam za cijenu. Odgovara mi s 'evo, samo da fiskaliziram račun'. Bez odgovora o iznosu - opisuje ona.

Potom joj je dao račun.

- 99.05 eura! Poludim. Krene igra mačke i miša. On mi ne da kofer, ja ne želim platiti. Probudila sam i susjede. Na kraju nisam platila traženo, platila sam koliko sam inače plaćala za tu udaljenost. Uzela sam u obzir da je noćna vožnja. Glupa sam što sam nasjela, a vi naučite iz mog primjera - dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

