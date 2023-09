Zahuktava se rat Mosta i Domovinskog pokreta, bivših, ali i budućih HDZ-ovih partnera

Sve je uzbudljiviji ovaj obračun Mosta i Domovinskog pokreta.

Obračun bivšeg i budućeg koalicijskog partnera HDZ-a.

Domovinski pokret podnio je jučer kaznenu prijavu protiv Nine Raspudića zbog toga što se u siječnju ove godine lažno predstavio kao član Mosta, dok to još nije bio, kako bi onemogućio upravo predstavniku DP-a da bude član Državnog izbornog povjerenstva.

I zaradi značajan novac.

S druge strane, Most je prethodnih dana napadao Domovinski pokret da su povezani s Pavlom Vujnovcem i PPD-om, na što su oni uzvraćali optužbom da Mostovci blisko surađuju s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem oko afere "plin za cent".

Najveća optužba

I onda najteža Mostova optužba: Domovinski pokret nakon parlamentarnih izbora ne isključuje mogućnost formiranja zajedničke vlade s HDZ-om i njegovim koalicijskim partnerima.

Na što Domovinski pokret uzvraća tvrdnjom da je Most odbijanjem koalicije na prošlim parlamentarnim izborima omogućio HDZ-u da skupi dovoljno mandata da može formirati Vladu sa SDSS-om, umjesto sa strankama desnice.

I tako, bivši i budući (a dijelom i sadašnji) koalicijski partneri HDZ-a vode bratoubilački rat oko toga tko će biti novi ključni partner HDZ-a.

Most zamjera Domovinskom pokretu ono što je sam učinio u dva navrata. A Domovinski pokret priprema teren za ono što je Mostu pošlo za rukom 2015. i 2016. godine - dokopati se vlasti.

Ovo je politički rat za poziciju ekskluzivnog HDZ-ova partnera.

Snažne i važne

Ove dvije stranke naprosto žele postati dovoljno važne i dovoljno snažne da prisile HDZ - a manje samog Andreja Plenkovića - da ih, pa i preko volje, primi u buduću koaliciju.

Domovinski pokret pokušao je to na prošlim izborima kad je savez s HDZ-om uvjetovao zahtjevom da Plenković ne bude premijer, pa su neslavno krahirali. A nema sumnje da bi Most sada prihvatio sličan aranžman, da koalira s HDZ-om, a da se istodobno riješi Plenkovića prema kojem upućuju najveće kritike i optužbe.

A sam Plenković bi, kako se stvari razvijaju, sretniji bio u koaliciji s Domovinskim pokretom, koju je ovoga tjedna diskretno amenovao i Milorad Pupovac, a sve kako bi se pritom riješio problematičnih Mostovaca. I nema sumnje da bi to, nakon Plenkovićeve famozne koalicije s Ivanom Vrdoljakom i nakon ove afere s HEP-om i "plinom za cent", bilo na tragu kohabitacije s PPD-om i Pavlom Vujnovcem.

Ni Ivan Penava navodno ne bi imao ništa protiv.

Borba se, dakle, svodi na to tko će biti u poziciji snažnijeg partnera kojeg HDZ neće moći odbiti.

Kako pomoći HDZ-u

Most je tu igru već odigrao, kad je 2015. godine bio nezabilazni faktor u sastavljanju Vlade, pa je doveo na vlast šatoraše, radikalne desničare i šefa HDZ-a koji je bio blizak MOL-u i Rusima. Taj recept ponovio je 2016. godine kad je na vlast doveo Plenkovića, pa i Zdravka Marića kojeg je kasnije rušio, te otvorio vrata dominaciji Plenkovićeva HDZ-a.

Sada je, pak, na redu Domovinski pokret čije su ambicije propale 2020. godine, ali su njegovi zastupnici u Saboru svejedno pomagali HDZ-u da se održi na vlasti.

Zašto Most ne ide s Domovinskim pokretom? Objasnio je to prije par mjeseci Božo Petrov: "Ni u politici, ni u životu nećete prihvatiti mazohističku suradnju u kojoj vas se jednom rukom zove, a drugom udara po glavi". Ponovio je to nedavno i Nino Raspudić: "S jednom su rukom k’o fol za suradnju s nekim, a s drugom lupaju po glavi. Smiješno!".

Znači, otprilike kao što je Mostu bilo u koaliciji s HDZ-om.

Tako, dakle, izgleda igra na političkoj desnici.

Plenki je (ne)prijatelj

Akteri računaju s tim da će HDZ s parlamentarnih izbora izaći kao relativni pobjednik u potrazi za mandatima za formiranje Vlade, pa gledaju kako bi se što bolje pozicionirali.

Pritom nije HDZ njihov neprijatelj, Plenković je njihov neprijatelj.

Ali s kojim bi mogli razgovarati ako se za to steknu uvjeti. Most je već probio led 2016. godine, sad Domovinski pokret misli da je njihov red.

Kako je to lijepo sročio iskusni Milorad Pupovac: "Želja da se bude na vlasti jedno je veliko čudo".