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ŽELE SE ODUŽITI

ZAHVALA Ljudi nude besplatno ljetovanje vatrogascu koji je branio otok Brač od požara!

Piše Bogdan Blotnej,
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ZAHVALA Ljudi nude besplatno ljetovanje vatrogascu koji je branio otok Brač od požara!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Ne mora se javiti osobno vatrogasac može se javiti njegova supruga, član obitelji ili netko tko ga dobro poznaje. Ovo je samo mali znak pažnje, piše u objavi iznajmljivača

Brač vam duguje veliko HVALA. Hvala svakom vatrogascu koji je stao u obranu našeg otoka, naših kuća, naših ljudi i naše prirode. Zato smo odlučili pokloniti 7 dana besplatnog smještaja u našem apartmanu na Braču jednom vatrogascu koji je sudjelovao u obrani Brača od požara – za njega i njegovu obitelj. 

24sata Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača 24sata Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača 24sata Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Stoji to u objavi jednog bračkog iznajmljivača, koju su prenijeli na Facebook stranici Vatrogasci - 193. Kako su naveli, smještaj je za dvije odrasle osobe te do dvoje djece. Boravak nude tijekom ove ili slijedeće godine.

- Ne mora se javiti osobno vatrogasac – može se javiti njegova supruga, član obitelji ili netko tko ga dobro poznaje. Ako poznajete vatrogasca koji je bio tamo i branio naš Brač, označite ga u komentaru ili nam se javite u komentar. Nije nam važno tko će biti „izabran”. Važno nam je samo da ovim malim znakom pažnje kažemo: Hvala vam što ste čuvali naš otok! - navodi iznajmljivač.

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Potaknulo je to i druge, koji su se također počeli javljati sa svojim ponudama što samo pokazuje razmjere dobrote ljudi koji znaju cijeniti rad onih koji su im sačuvali domove.

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