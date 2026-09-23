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Igraj i osvoji

Zaigraj Uhljebopol i osvoji Oranž digitalnu pretplatu!

Piše 24sata,
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Zaigraj Uhljebopol i osvoji Oranž digitalnu pretplatu!
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Pripremili smo novu zabavnu igricu gdje možeš provjeriti kako bi se snašao u politici i okušati svoju sreću, a možda baš osvojiš i super nagradu, digitalnu pretplatu 24 Oranž i to potpuno besplatno

Zanima te kako bi se snašao da sjediš u političkoj fotelji, onda zaigraj novu interaktivnu igru koju smo pripremili za sve čitatelje i okušaj svoju sreću u Uhljebopolu. Ako te pogode kockice, možeš osvojiti mjesečnu ili godišnju digitalnu pretplatu 24 Oranž. Pretplatom dobivaš pristup PLUS+ sadržaju, neometano čitaš najnovije vijesti i dobivaš super kupone.

Kako igrati?

U igri biraš jednu od stranaka i krećeš u političku utrku protiv nasumično odabrane tri stranke. Do Sabora vas dijele samo kockice, afere i nekoliko potpuno principijelnih prebjega. Cilj igre je jednostavan da prvi stigneš do Sabora. No na putu do saborske fotelje te čekaju različiti politički događaji, nagrade i problemi. Zato baci kockice, prati što ti donosi svaki potez i pokušaj nadmudriti konkurenciju.

Ova kratka igra koja traje svega nekoliko minuta idealna je da te dobro nasmije i da malo odmoriš od napornog dana na poslu, uz to osvajaš i super nagradu. Zato zaigraj na linku.

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