Zaiskrilo u Sisku, Orlić: 'Kosturi stalno iskaču iz ormara, grad je vođen na rubu kriminala...'

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Siska ponovno su odjeknule teške optužbe na račun bivše gradske uprave. Povod raspravi bila je ocjena Državnog ureda za reviziju, koja je utvrdila da financijski izvještaji nisu bili u skladu s proračunom, a istražni organi već su izuzeli dio dokumentacije, navode iz Grada.

Bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, čija je uprava bila predmet kritika, nije se pojavila na sjednici.

Gradonačelnik Domagoj Orlić u svom je obraćanju vijećnicima i javnosti istaknuo da se posljedice rada prethodne vlasti svakodnevno otkrivaju.

- Već pet mjeseci vodim sa svojim timom ovaj napaćeni grad i stalno nam iskaču kosturi iz ormara. Prijevare, namještaljke, žalbe, nepravilnosti - sve to na dnevnoj bazi iz doba prethodne vlasti. Ostavili su nas u dugovima i s neurednim poslovnim knjigama - rekao je Orlić.

Dodao je kako će aktualna gradska uprava “potpuno nedvosmisleno” surađivati sa svim državnim institucijama.

“Svi dokumenti koje je USKOK zatražio dostupni su od prvog dana. Neću nikome uskraćivati informacije ni pravo na pristup dokumentima,” poručio je gradonačelnik.

Osvrnuo se i na, kako kaže, pokušaje “jeftinog političkog sitničarenja” bivšeg dogradonačelnika i sadašnjeg glavnog tajnika SDP-a Marka Kričke:

- Gdje su sada bivša gradonačelnica i gospodin Krička da pred svojim građanima, susjedima i biračima odgovore na pitanja? Ikić Baniček se ispričala za sjednicu jer nema hrabrosti pogledati nas u oči. Dosta je laganja - poručio je Orlić. Navodi i da su po jedan sumnjivi natječaj iz vremena prethodne vlasti.

- Obavještavam vas da smo u međuvremenu posumnjali u još jedan pokušaj namještanja natječaja bivše uprave, koji je zaustavljen i gle čuda, kad smo raspisali javnu nabavu (a ne poziv na 3 adrese kao što se to radilo prije), odjednom je sve pojeftinilo za pola milijuna eura. To je samo još jedan od krakova koruptivne hobotnice koju bi s pravom mogli istraživati državni organi. I današnju sjednicu svi možemo završiti sa samo jednim pitanjem - Gospođo Ikić Baniček, gospodine Krička, imate li bar malo srama? - istaknuo je novi gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.