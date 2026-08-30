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'PODMEĆU NAM...'

HDZ uzvratio zbog 'uputa' koje kruže oko prosvjeda: 'Ovo je amatersko podmetanje!'

Piše Ivan Jukić,
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HDZ uzvratio zbog 'uputa' koje kruže oko prosvjeda: 'Ovo je amatersko podmetanje!'
Foto: Davor Puklavec/Pixsell/Facebook
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Vladajuća stranka snažno se protivi optužbama o podmetanju i ističe kako se prosvjed u Zagrebz održava u skladu sa zakonom, a sve navodne poruke smatraju fabriciranim lažima radikalne ljevice.

Vladajuća stranka oglasila se nakon što se društvenim mrežama počela širiti navodna poruka s 'uputama HDZ-a' o tome kako treba 'napadati' građane koji podržavaju prosvjed zbog otpada u Gospiću. HDZ tvrdi da je riječ o fabriciranoj poruci i političkom podmetanju.

HDZ se u nedjelju oglasio na Facebooku zbog sadržaja koji se, kako tvrde, širi društvenim mrežama i grupama, a koji navodno predstavlja interne upute stranke za postupanje prema građanima koji podržavaju najavljeni prosvjed u Zagrebu.

U objavi su poruku nazvali "amaterskim podmetanjem" te optužili, kako su naveli, "pojedine aktiviste" i "radikalnu ljevicu" da pokušavaju politički iskoristiti prosvjed.

HDZ tvrdi da se prosvjed pokušava predstaviti kao njihovo djelo te poručuje da ne dovodi u pitanje održavanje prosvjeda koji se organiziraju u skladu sa zakonom.

-  Ovakvo amatersko podmetanje koje po mrežama i grupama šire pojedini aktivisti pokazuje koliki nespokoj vlada na radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava preoteti & u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Pa stoga činjenicu da Hrvati sve više prepoznaju njenu parazitsku rabotu pokušava predstaviti kao tobožnje „djelo HDZ-a“. HDZ ne dovodi u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.

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Objava dolazi uoči najavljenog prosvjeda zbog problema s otpadom u Gospiću, koji je najavljen u Zagrebz za subotu, 5. rujna.

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