Zajec na suđenju Mamićima: Dinamo mi je ostao dužan, ja sam financirao transfer Šukera

Zdravko Mamić je u ponedjeljak Županijskom sudu u Osijeku mailom dostavio novi prijedlog za delegaciju nadležnosti njegovog predmeta u kojemu se ponovo poziva na otvorenu istragu za zlouporabu položaja protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana, a o čemu je pisao jedan hrvatski tjednik navodeći da je Vrban sudjelovao u dogovorima USKOK-a s pripadnicima 'čepinske skupine' i određivanja kazne vezane za paljenje vikendica Radovana Ortynskog. Mamić je stoga od predsjednika sudskog vijeća Davora Mitrovića opet zatražio donošenje odluke o izmještanju njegovog sudskog postupka na neki drugi sud.

Vijeće je opet ovaj Mamićev zahtjev odbacio kao nedopušten jer mu je pravo na to traženje već ranije uskraćeno pravomoćnom presudom.

Suđenje se nastavilo saslušanjem Velimira Zajeca, bivšeg nogometaša, trenera i trenutnog predsjednika GNK Dinamo.

- Od 90-tih do danas sam u Dinamu, na različitim funkcijama. U međuvremenu sam kratko bio u Grčkoj kao trener i sportski direktor. Kada je Dinamo bio pred stečajem, osnovana je udruga građana koja je preuzela upravljanje nad klubom, a dioničko društvo je otišlo u stečaj. Sudjelovao sam u tome kao sportski direktor. Zbog teške financijske situacije igračima se tada davalo pravo na pola transfera jer ih nismo mogli adekvatno plaćati. Danas to više nije dopušteno. Ne znam kako je došlo do financijskog poboljšanja kluba. Više o tome znao je tadašnji direktor kluba Damir Vrbanović i Vesna Jurajić šefica računovodstva. Osnovni dio prihoda bila je prodaja igrača - ispričao je Zajec rekavši da se puno pojedinosti ne sjeća, odnosno datuma i godina.

U vrijeme dok su prodavali igrače ostvareni su neki manji transferi. Bišćanov u Englesku je bio jedan od boljih, oko 10 milijuna njemačkih maraka. I u tom je slučaju bilo transferno obeštećenje i Bišćanu je novac uplaćen u Austriji.

- To nas je spasilo na neki način jer smo njime vratili Barišićevu posudbu od Simensa od dva milijuna. Ja sam pomogao oko tog transfera svojim poznanstvima u Liverpoolu. Bišćan je imao svog menadžera pa mu je on dogovarao detalje transfera - rekao je Zajec dodajući kako su u to vrijeme postojale tvrtke koje su se bavile transferima.

Odvjetnik Zdravka Mamića ispitivao je Zajeca o dugovima Dinama prema igračima i dobavljačima.

- Na jednoj sjednici Izvršnog odbora Barić je izvjestio da su dugovanja kluba prema igračima preko 5 milijuna te da će se to riješiti preko nekih tvrtki. Dugovali smo Cvitanoviću, Prosinečkom, Juriću, Ladiću, Jeličiću, ali ne znam koji su to iznosi bili. Bilo je i dugovanja prema dobavljačima koje smo rješavali pregovorima - odgovarao je Zajec odvjetniku Filipu Glavašu rekavši mu i da ne zna da bi skraćenica MSA iz Dinamovih spisa bila zapravo Mamić Sport Agencija iako je tada Zdravko Mamić bio član Izvršnog odbora i dopredsjednik kluba.

- Klub je naravno i meni bio dužan u to vrijeme. Najviše oko transfera Davora Šukera u Dinamo koji sam ja financirao. To nisam nikada dobio nazad, nisam ni tražio, ali sam na taj transfer ponosan - rekao je Zajec dodajući kako se radi o 480 tisuća maraka iz 1995. godine. Rekao je da mu Dinamo nije platio ni 85 tisuća eura na temelju drugog potpisanog ugovora s Dinamom kada je radio kao sportski direktor.

Na pitanje da li je znao da je Dinamo imao otvoren račun u Klagenfurtu Zajec je rekao da nije znao, kao ni da bi se nekim igračima novac isplaćivao na ruke.

Nakon Zajeca svjedočio je i Marko Šarlija, bivši golman Dinama.

- Kao mladi igrač sam često odlazio na posudbe u razne klubove pa nisam imao par godina u komadu da sam bio u Dinamu. U klub sam prvi puta došao s 11 godina, u omladinsku školu. U početku sam bio bez ugovora, a onda sam potpisao stipendijski ugovor, za skroman iznos. Oko toga su sve rješavali roditelji jer sam bio maloljetan. Kada sam postao punoljetan potpisao sam i profesionalni ugovor. Tu nije bilo nikakvih pregovora; ugovor koji ti je klub dao, taj si potpisao. Nisu to bili neki iznosi; imao sam plaću i četiri ugovorne rate. Ne sjećam se tko je tada sve bio na potpisivanju ni tko me je pozvao na potpisivanje. Uostalom, više puta sam potpisivao nešto kada bi me pozvali. Vjerojatno sam potpisivao produženja ugovora. Dok sam bio u Dinamu nisam imao menadžera, ali me je u jednom trenutku nazvao Zdravko Mamić i pitao me da li bih želio imati menadžera. Sa svojim ocem sam bio na tom razgovoru. Danas ne znam da li je u to vrijeme Mamić bio u Dinamu ili ne. Pričali smo o tome da će mi on biti menadžer, no to se nije realiziralo jer moja karijera nije išla u tom smjeru. Mamić od mene nije imao nikakve koristi niti sam ja od njega išta tražio - svjedočio je Šarlija koji je rekao da je u jednom trenutku otišao u jedan klub u Azerbejdžan.

- Osobno me je pozvao trener tog kluba i pitao me da li želim doći kod njih. Tada više nisam imao ugovor s Dinamom i bio sam u Interu. Sjeo sam na avion i otišao sam u Azerbejdžan, ispregovarao sve što sam htio i ostao sam tamo igrati. Dinamo me je pozvao da dođem k njima opet, ali nisam htio - kazao je Šarlija dodavši da mu Dinamo nije ništa ostao dužan.