Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman: 'Hrvatska ne pati od deficita suverenizma'

Zajednica utemeljitelja vodi se načelima državotvorstva, hrvatskog patriotizma, demokracije, slobodarstva i socijalne pravednosti s kojima je i krenula u stvaranje države i koja su duboko usađena u politiku današnjeg HDZ-a. Suverenizam je ugrađen u temelje hrvatske državnosti, a upravo ga je HDZ svojom politikom i državotvornim djelovanjem ostvario. Stoga se u traganju za povijesnim istinama ne smije zanemariti ni ova. Naše domoljublje nije samo povijesna kategorija, ono podrazumijeva nacionalnu politiku koja je svjesna ključnih pitanja vremena u kojem živimo, koja zna što hoće i kako to postići. Takva je politika omogućila svima, pa i strankama koje grade svoj image na desnom rubu političkog spektra da imaju svoje mjesto u mozaiku demokratske Hrvatske. U njoj se najveći dio hrvatskih građana poistovjećuje s politikom HDZ-a jer se uz inzistiranje na utvrđivanju povijesnih istina bavimo pitanjima koja su važna za budućnost i ostanak ljudi - jer ljudi su ti koji čuvaju istinu, njeguju sjećanja i održavaju baklju Hrvatstva, priopćili su iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a 'dr. Franjo Tuđman'.

- Zato odbacujemo bilo kakvu aluziju da bi bez „blagotvornog“ utjecaja drugih – „desnijih“ od nas, bili manje vjerodostojni u svom hrvatstvu, državotvorstvu i istinskoj posvećenosti dobrobiti naše domovine. Vjerujemo da to nije bila namjera Ivana Penave i njegovih recentnih izjava iz kojih bi neupućeni mogli zaključiti da Hrvatska demokratska zajednica pati od deficita suverenizma zbog kojih nam treba nekakva „vanjska intervencija“ koja bi nas „izvela na pravi put“. Da tomu nije tako dovoljno govore ne samo rezultati koje ostvarujemo već i stanje krajnje ljevice i svih onih koji u obrani svojih totalitarnih ideoloških prethodnika, slijepi za povijesnu istinu, negiraju zločine i zločinački karakter komunističkog režima te odbijaju iskazati poštovanja prema žrtvama i njihovim obiteljima. Stoga kada Ivan Penava spominje suverenizam, čijem smo snaženju uvijek posvećeni, ističemo da je današnji suverenizam zadržao pokretačku snagu, živost te snagu za budućnost upravo zahvaljujući Hrvatskoj demokratskoj zajednici - stoji u priopćenju.

Kada su u pitanju masovne grobnice i žrtve poslijeratnih komunističkih zločina država je definirala zakonski okvir i institucionalne mehanizme za to: Ministarstvo hrvatskih branitelja ima ovlasti prema Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja i groblja žrtava rata i poraća, a postupci ekshumacija koordinirani su između više institucija (MUP, MORH, DORH, sudovi, medicinske ustanove), uz obvezu dokumentiranja cijelog procesa. U posljednjih godina realizirane su opsežne ekshumacije na mnogim otkrivenim stratištima.

- Pouzdano znamo da je tako i u ovom slučaju objavljenih indicija „da je na lokaciji u blizini Vojnića (u šumi Biljeg) masovna grobnica/stratište iz II. svjetskog rata odnosno poraća“ o kojima je, ostavljajući dojam da se radi o činjenici koja se do jučer gurala pod tepih, govorio Ivan Penava. Znamo i da se razmatraju projekti koji bi omogućili siguran pristup istraživanju tog kao i drugih stratišta (prometnice koje danas idu iznad samog tunela te dvojbe o mogućoj gradnji paralelnog tunela) te ne vidimo razloga za političke tiskovne konferencije koje ostavljaju drugačiji dojam, jer je usklađeno djelovanje svih upravo i smisao nedavno osnovanog vladinog međuresornog Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava počinjenih nakon II svjetskog rata.

Podupirali smo i podupiremo razmatranje povijesnih okolnosti i činjenica vezanih uz stradanje žrtava mnogobrojnih zločina počinjenih u razdoblju neposredno nakon II svjetskog rata. Činimo to kao ponosni članovi moderne i vjerodostojne stranke koju smo utemeljili zajedno sa prvim hrvatskim predsjednikom. Za taj cilj spremni smo se, kao i devedesetih, uzdignuti iznad svih vrsta podjela te raditi u zajedničkom interesu svih naših državljana, iako bi lako mogli kročiti u suprotnom smjeru i tako izvući kratkoročne koristi za sebe, ne za Hrvatsku zaključili su u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra.