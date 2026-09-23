Zaklada Novo sutra Pavla Vujnovca donira 1,6 milijuna eura djeci bez roditeljske skrbi

Zaklada Novo sutra, koju je osnovao poduzetnik Pavao Vujnovac, povodom deset godina rada donira čak 1,6 milijuna eura ustanovama koje u Hrvatskoj skrbe o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Sredstva su raspoređena u jednakim iznosima od 100 tisuća eura po ustanovi, a obuhvaćaju 16 centara za pružanje usluga u zajednici i domova za djecu diljem zemlje - od Osijeka i Vinkovaca do Karlovca, Zadra, Splita, Zagreba i Dubrovnika.

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj donaciji u dosadašnjem radu Zaklade te jednoj od najvećih donacija te vrste u povijesti Hrvatske, a svaka ustanova sama odlučuje na što će svoj dio sredstava utrošiti. U praksi to znači sve, od uređenja soba i zajedničkih prostora, igrališta i opreme, do bolje zdravstvene skrbi i aktivnosti koje djeci otvaraju iskustva izvan ustanove. Zaklada Novo sutra već godinama djeci financira nabavku tehničke i sportske opreme, izlete, vozačke dozvole, programe stručnog osposobljavanja i slične edukacije.

U deset godina je uložila, uključujući ovu zadnju donaciju, gotovo pet milijuna eura u projekte, stipendije i izravne potpore potrebitima.

– Ime Zaklade nije slučajno odabrano jer smo tražili riječ koja opisuje ono što nam svima treba, a to je prilika za novi početak. Deset godina smo bili uz studente, škole, bolnice, različite udruge i obitelji u najugroženijim područjima Hrvatske, ali misli su nam se stalno vraćale na nezaštićenu djecu kojoj je najpotrebnija prilika za 'novo sutra' – istaknuo je Vujnovac te dodao da su kroz Zakladu toliko puta vidjeli pozitivne promjene i sreću na licima djece kad osjete da imaju nekog svog.

– Svako dijete brzo krene naprijed kad dobije novu priliku, ali tek kad osjeti da uza sebe ima nekoga tko mu pruža stalnu podršku. Sve počinje od toga kako se ono osjeća jer tek dijete koje ima mir i osjećaj pripadnosti može dalje učiti i planirati. Upravo taj osjećaj želimo omogućiti djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kroz ovu donaciju, ali i kontinuiranu daljnju podršku. Nitko ne bira okolnosti u kojima odrasta, ali zaslužuje priliku da se te okolnosti mijenjaju. Baš zato želimo u idućih deset godina pretvoriti našu Zakladu u središnje mjesto potpore djeci koja odrastaju bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rekao je osnivač Zaklade Pavao Vujnovac.

Zaklada Novo sutra osnovana je 2016. godine, registrirana je u Vukovaru, a djeluje na području cijele Hrvatske. Već dugi niz godina Zaklada stipendira studente iz šest najslabije razvijenih hrvatskih županija, a podržala je i školovanja brojnih talentiranih pojedinaca u inozemstvu. Zaklada je dosad podržala preko 60 različitih projekata – od donacija bolnicama i opremanja školskih kabineta, preko podrške udrugama koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i programa palijativne skrbi do pomoći obiteljima nakon potresa na Banovini i izbjeglicama pristiglima iz Ukrajine. Među projektima se svakako ističe Šumski dvor riječke Udruge Lotus, imanje u šumi na Drenovi s prostorima za radionice i edukaciju te stajama za konje, na kojem se od 2025. provode terapijsko jahanje i programi za djecu i mlade, a koje je Zaklada financirala s gotovo 450.000 eura.

Desetu obljetnicu Zaklada će obilježiti i velikom proslavom otvorenom za sve građane, u subotu 26. rujna na Trgu Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi. Dnevni program s aktivnostima Zaklade i njezinih partnera počinje u 10 sati, uz brojne zabavne sadržaje za djecu i mlade te koncert na kojem nastupaju popularni izvođači Miach, Peki i Vojko V. Ulaz je slobodan.