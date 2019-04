Zaključao je vrata, upalio pilu i počeo rezati suprugu po glavi...

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv Jozo A. (82) zbog pokušaja ubojstva supruge Ankice A. (71).

- Okrivljenika se tereti da je 23. prosinca 2018. godine oko 11.30 sati, u obiteljskoj kući u Koritni, u nakani da liši života svoju suprugu (71), iz kupaonice uzeo električnu pilu koju je preko produžnog električnog kabela priključio na utičnicu i električnu mrežu, a potom ušao u spavaću sobu u kojoj je njegova supruga ležala na krevetu. Potom je zaključao vrata sobe i uključio električnu pilu kojom je svojoj supruzi nanio teške tjelesne ozljede (porezotine u predjelu glave i obje ruke). U ubojstvu supruge spriječio ga je njezin sin koji je udarcima nogom nasilno otvorio vrata spavaće sobe te mu iz ruku oduzeo električnu pilu i udaljio ga iz prostorije - stoji u priopćenju.

Državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela.

[video: 1202778 / Jozo Antunović (81) u selu Koritna nedaleko od Đakova protekle subote električnom pilom pokušao je ubiti svoju suprugu Ankicu Antunović (70).]

Nitko na Jozi nije primijetio ništa čudno...

Kako smo već pisali, supružnici su živjeli u sobi u kući Ankičinog sina Miroslava koji ih je uzeo na skrb nakon što su, nekoliko tjedana prije pokušaja ubojstva, došli iz Austrije. Naime, oboje su radni vijek proveli u Austriji, gdje su stekli mirovine, a onda se odlučili vratiti u Hrvatsku. Nitko na Jozi nije primijetio ništa čudno niti su čuli da su se Ankica i on prethodno posvađali. A onda je oko 11 sati Jozo pošao po Ankicu u sobu da je pozove na ručak.

Htio je ubiti i nju i sebe

No usput se predomislio. Iz šupe je uzeo električnu pilu, uključio je u struju i ušao u sobu u kojoj je žena spavala. Zaključao je vrata, pokrio ženu dekom preko glave i upalio pilu. Navodno je namjeravao ubiti i nju i sebe. No čuvši pilu žena se počela braniti. U mahanju pilom Jozo joj je odrezao mali prst na ruci, zarezao ju je po glavi, a i na drugoj ruci joj je po prstima zadao zarezne rane. Žena je počela vrištati upomoć i to je čuo njezin sin, koji je razbio zaključana vrata i Jozi oteo pilu.

‘Što sam to napravio, što sam to učinio?!’

Pozvana je Hitna pomoć koja je Ankicu odvezla u bolnicu, gdje su je i zadržali na intenzivnom odjelu. Jozo je, nakon dolaska policije, u očaju vikao: ‘Što sam to napravio, što sam to učinio?!’. U kući je u tom trenutku bila i snaha koja je bila u tolikom šoku da nije mogla ništa reći.

- Još ne vjerujem u to što se zbilo. Baš ništa nije govorilo da bi Jozo iz bilo kakvog razloga napao moju mamu ili je pokušao ubiti. On ju je jako volio. Bez nje nije htio ići nikamo niti bilo što raditi. U braku su 25 godina i ona mu je bila centar svijeta. Kad je pala u krevet jer je operirala koljena te imala problema s nogama i hodanjem, a on dobio težak infarkt u rujnu, oboje su odlučili da će se vratiti u Hrvatsku kako bi bili bliže djeci. A i bojali su se da ne umru sami u Austriji. Planirali su urediti malu kuću koju su imali u Koritni, a koja je pored bratove. Kad sam bio kod njih zadnji put, dogovarali smo se kako ćemo to urediti. Ja sam ih dovezao u Hrvatsku. Još su im neke stvari ostale kod mene u Petrinji. Sve je bilo u redu, a onda ovo. Malo je reći da sam šokiran. Bio sam kod mame u posjetu odmah nakon što je operirana. Bila je još omamljena pa mi nije mogla reći što se točno zbilo. Osobno bih jako volio porazgovarati s očuhom, da vidim što ga je nagnalo na takav čin - kazao nam je u prosincu prošle godine drugi Ankičin sin Ivica.

Dodao je kako nije siguran kakve sve ozljede ima mama jer je, kad ju je vidio, imala zamotanu glavu i obje ruke. Jozo se, kaže, veselio povratku u Hrvatsku i bilo mu je svejedno gdje će živjeti, samo da je s Ankicom. Dodaje kako nije istina da je Jozo ganjao Ankicu po sobi s električnom pilom jer se ona nije mogla samo tako ustati iz kreveta. Kretala se polako, pomoću hodalice. Umnogome joj je još vitalni Jozo pomagao. Kad ju je napao, ona je ležala, ne sluteći što se sprema.

Mještani Koritne u šoku: 'Jozo je Ankicu jako volio'

Mještani Koritne bili su u šoku jer su Jozu svi znali kao mirnog i neagresivnog koji je Ankicu jako volio. Ona mu je, naime, bila druga žena. Prva supruga, s kojom ima dva sina, je umrla, a Ankicu je upoznao u Austriji. Uvijek su se dobro slagali. Jozi su odredili pritvor u kojem je i danas, ali i psihijatrijsko vještačenje kako bi se otkrilo je li u trenutku napada bio ubrojiv.

Navodno je i tijekom saslušanja govorio da se kaje, da voli svoju ženu i da je želi ići vidjeti u bolnicu.