'Zakon koji zadire u ustavna prava građana treba donijeti dvotrećinskom većinom'

Potpredsjednica SDP-a poručila je da SDP neće glasati za izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ako se ne budu donosile dvotrećinskom većinom jer smatra da zadiru u ustavna prava građana

<p>„Iako nas je Vlada donedavno uvjeravala da ne treba dramatizirati nego smirivati situaciju, očito je da je voda došla do grla i da smo u nuždi posegnuti za oštrijim mjerama. Vladin prijedlog u meni izaziva dvostruke osjećaje i stavove – s jedne strane, svjesni smo da, ako propisujemo određene obveze, moramo imati i način kako ćemo sankcionirati nepoštivanje tih obveza. S druge strane, stječe se dojam da ne idemo u pravcu kazni kao instrumenta odvraćanja građanja od kršenja mjera, nego na brutalno punjenje proračuna“, izjavila je Potpredsjednica SDP-a <strong>Sabina Glasovac</strong> novinarima u Saboru.</p><p>Usto, ustvrdila je, opasno zadiremo u ustavna građanska prava kada je riječ o nepovredivosti doma, odnosno, o zabrani privatnih okupljanja i načina na koji Vlada još nije jasno definirala način na koji će tu mjeru provoditi.</p><p>Ako je intencija da se zakonom zadire u ljudska prava, onda je nedopustivo da se u Saboru donosi običnom većinom, dodala je.</p><p>„SDP sigurno neće glasati za to da se zadire u ustavna prava građana na način da o tome odluči većina nazočnih u sabornici. Pružali smo ozbiljan otpor i kada je Vlada u proljeće pokušavala uvesti aplikaciju za praćenje građana i na tom stavu ostajemo i danas. Ako ćemo donositi takve odluke, onda to mora biti dvotrećinskom većinom, a hoćemo li uvoditi takve mjere, o tome treba raspraviti u Saboru“, najavila je.</p><p>Glasovac je rekla kako joj je žao što Vlada ovakve odluke donosi preko noći, ustvrdivši kako je vrlo loša Vladina komunikacija s javnošću i građanima, ali i saborskim zastupnicima.</p><p>Dodala je kako se nada da će "Vlada prespavati i doći k sebi i da neće doći do toga da se, u situaciji kada živimo u neizvjesnosti, ne znamo što će biti sutra, kada će nam puknuti zdravstveni i socijalni sustav, netko igra na ovakav način i provocira da se opozicija u ime građana mora obraćati Ustavnom sudu".</p><p>Smatra da je u ovakvim kriznim situacijama ključna stvar komunikacija, iskrenost i razmjernost mjera.</p><p>„Molili smo da sjednemo za zajednički stol s pozicijom da vidimo u kakvoj smo situaciji i kako ići dalje jer bi se na taj način izbjegle ovakve situacije", rekla je Glasovac.</p><p>Smatra da je riječ o "neprimjerenom ponašanju Vlade" te da bi Vlada trebala biti otvorena i orijentirana na komunikaciju u kriznim situacijama, ali da je to izostalo.</p><p>"Nadam se da će odustati od toga da lome stvari preko koljena", zaključila je potpredsjednica SDP-a.</p>