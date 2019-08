'Zakon stavlja liječnike u ulogu policajaca, treba ga mijenjati'

Zakon o sigurnosti prometa na cestama treba mijenjati jer liječnike stavlja u ulogu policije i narušava odnos povjerenja liječnika i pacijenta, rečeno je utorak na konferenciji za novinare sazvanoj nakon što je pacijent prijetio liječnici Marijani Peček-Vidaković jer je, ispunjavajući zakonsku obavezu, MUP-u prijavila promjenu njegovog zdravstvenog stanja.

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Koordinacije liječnika obiteljske medicine Virovitičko-podravske županije (KoHOM VPŽ) s konferencije su poručili kako hitno treba mijenjati spomenuti Zakon i Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača te iz "fokusa maknuti liječnike obiteljske medicine“.

"Zakon i Pravilnik su rastezljivi. Moramo prijaviti sva stanja koja potencijalno mogu izazvati promjene u sposobnosti upravljanja vozilom. To nisu samo psihijatrijske, nego i sve kronične bolesti, od dijabetesa do visokog krvnog tlaka. Do sada smo slali obavijesti za one najkritičnije - alkohol i teške psihičke bolesti, ali ima jako puno pacijenata koji potencijalno mogu biti opasni. Može se dogoditi, da u silnom poslu koji imam, netko jednostavno promakne“, rekla je Peček-Vidaković.

Ističe kako je zadatak liječnika - liječiti ljude, a ne baviti se administracijom i prijavama. Smatra da to što se njoj dogodilo treba iskoristiti da se "senzibiliziraju svi koji imaju poluge moći" i pokaže da postojeći način slanja obavijesti nije dobar, jer liječnike stavlja u nemoguću situaciju. "Ako ne obavijestimo policiju da se promijenilo zdravstveno stanje pacijenta koji skrivi prometnu nesreću, mi ćemo odgovarati za štetu. Osim toga, neki ljudi više neće dolaziti u ambulantu, jer će se bojati da ćemo o njihovom stanju izvijestiti policiju", naglasila je Peček-Vidaković.

Kazala je kako postoje razni načini da se problem riješi, od toga da pacijent sam preuzme odgovornost za sebe, do toga da se uvede periodični pregled svih starijih od 50 godina.

Povjerenik Hrvatske liječničke komore za Virovitičko-podravsku županiju Berislav Bulat besmislenom je nazvao obavezu prijave zdravstvenog stanja pacijenta. "Tražimo da oni koji odlučuju o zakonima saslušaju struku, jer samo tako možemo izbjeći situacije u kojima će pacijenti ozbiljno prijetiti liječnicima.

Pozvao je ministra zdravstva Milana Kujundžića da se očituje o ovom slučaju, te kazao da i njega smatra odgovornim što se liječnicima nameću takve "besmislene zadaće“.

Liječnici, kaže, pacijenta trebaju dijagnostički obraditi, informirati ga o njegovom stanju i upozoriti da će mu biti ograničene mogućnosti upravljanja strojevima. "O tome vodimo evidenciju i to predstavlja liječničku tajnu. Odgovornost je dalje na svakom od pacijenata“, ističe Bulat.

Pacijent iz Orahovice prijetio je liječnici Peček-Vidaković u tri navrata nakon čega se obratila policiji.

