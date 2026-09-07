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Zalazak Sunca zbog dima jučer je bio drugačiji u Dalmaciji. A 'ulovili' su i sunčane pjege...

Piše 24sata,
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Zalazak Sunca zbog dima jučer je bio drugačiji u Dalmaciji. A 'ulovili' su i sunčane pjege...
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Foto: Rade Popadić/DalmacijaDanas
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Kvaliteta zraka ni danas nije najbolja, zrak je zamućen, kvaliteta je 'u crvenom'...

Od Splita pa do Pelješca stanovnici Dalmacije i njihovi gosti gušili su se u nedjelju u dimu koji je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini, brojni su zabrinuto i zvali vatrogasce, bili su uvjereni da gori negdje bliže

POGLEDAJTE VIDEO: Požarište u BiH

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Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu VIDEO
Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu | Video: Facebook

Kvaliteta zraka ni danas nije najbolja, zrak je zamućen, kvaliteta je 'u crvenom'...

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Za Split i veći dio srednje Dalmacije značajno je požarište  koje je izbilo 4. rujna kod Zvirnjače na području Kupresa, a potom se proširilo prema Ljubuši, Tomislavgradu i Prozor-Rami, piše Dalmacija Danas.

Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane da zbog povećane koncentracije dima zatvore prozore i prate upute nadležnih službi.

A zbog ove zamućenosti zalasci sunca mogu izgledati znatno crvenije i narančastije nego inače... 'Ulovio' je to fotograf Rade Popadić.

Foto: Rade Popadić/DalmacijaDanas
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Čestice dima dodatno raspršuju i prigušuju kraće valne duljine svjetlosti, dok crvene i narančaste nijanse lakše dopiru do promatrača. NASA je isti efekt više puta dokumentirala tijekom velikih šumskih požara, navodeći kako dim može učiniti Sunce tamnijim i crvenijim te dodatno naglasiti boje zalaska - piše DD.

Foto: Rade Popadić/DalmacijaDanas

A dok je Sunce još bilo iznad horizonta, na njegovu su se disku mogle razaznati tamne Sunčeve pjege. Fotografije pogledajte OVDJE.

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