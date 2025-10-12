Žalbeni sud odbio zahtjev Donalda Trumpa za slanjem Nacionalne garde u Chicago

Savezni žalbeni sud odbio je u nedjelju zahtjev kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa da se hitno odobri slanje postrojbi Nacionalne garde u saveznu državu Illinois, potvrdivši odluku nižeg suda kojom je mobilizacija privremeno blokirana.

Savezni žalbeni sud potvrdio je zabranu slanja postrojbi, navodeći pritom u kratkom sudskom nalogu da se pripadnici Nacionalne garde iz drugih saveznih država koji se trenutno nalaze u Illinoisu zasad ne moraju vratiti u svoje matične države.

Početkom listopada u Illinois je pristiglo dvjestotinjak vojnika iz teksaškog ogranka Nacionalne garde. Američki predsjednik bio je odobrio slanje 700 pripadnika Nacionalne garde u Chicago, najveći grad u toj saveznoj državi za koji Trump tvrdi da je "opustošen ratom" i prepun nasilja i kriminala.

Američka sutkinja April Perry u četvrtak je izdala odredbu kojom je blokirala slanje postrojbi Nacionalne garde, izrazivši sumnje u vjerodostojnost navoda članova američke savezne vlade, koji tvrde da je slanje vojnika u Chicago nužno radi zaštite saveznih agenata od nasilnih prosvjednika.

U drugom slučaju sutkinja Karin Immergut blokirala je pak nastojanja američkog predsjednika da pošalje postrojbe u Portland u saveznoj državi Oregon.

U oba slučaja guverneri saveznih država, pripadnici Demokratske stranke, tužili su Trumpa, tvrdeći da članovi njegovog kabineta namjerno prikazuju uglavnom mirne prosvjede protiv masovnih deportacija kao nasilne demonstracije kako bi opravdali daljnje slanje vojske.

Odredba suda u Illinoisu ostaje na snazi do 23. listopada, a sutkinja Perry mogla bi je i produžiti.

Trump pak prijeti da će svoju 'vojnu kampanju' proširiti i na druge gradove u kojima su na vlasti demokrati, nakon što je ove godine postrojbe Nacionalne garde već poslao u Los Angeles i Washington, usprkos protivljenju njihovih gradonačelnika.

Prema prvostupanjskoj presudi suda u Los Angelesu, slanje postrojbi Nacionalne garde u taj grad bilo je ilegalno. Postupak na žalbenom sudu još je u tijeku.

Nacionalna garda dio je američke vojske, a kad njezine postrojbe djeluju na američkom teritoriju, obično postupaju po nalogu guvernera saveznih država, koji ih šalju kao ispomoć u izvanrednim situacijama, poput prirodnih katastrofa.