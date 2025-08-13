Obavijesti

News

Komentari 4
APEL

Zalihe su vrlo niske: Zavodi pozivaju građane da daruju krv

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zalihe su vrlo niske: Zavodi pozivaju građane da daruju krv
Zagreb: Obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi prigodnom akcijom dobrovoljnog davanja krvi | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Pročelnica splitskog zavoda je u razgovoru za Hrvatski radio pozvala sve zdrave i one koji se dobro osjećaju da dođu dati krv jer su smanjene zalihe svih krvnih grupa

Zbog smanjenih zaliha krv Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poslao je apel građanima da daruju krv.

Građani mogu dati krv u organiziranim akcijama u mnogim gradovima, kao i u Zagrebu u Petrovoj 3 te u Splitu u KBC Firule i Rijeci.

Pročelnica splitskog zavoda je u razgovoru za Hrvatski radio pozvala sve zdrave i one koji se dobro osjećaju da dođu dati krv jer su smanjene zalihe svih krvnih grupa. Krv se može darivati u Petrovoj 3 svaki radni dan od 7.30 do 19 sati.

Krv se može darivati svaki radni dan u KBC Split, Zavod za transfuzijsku medicinu, Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi,  Spinčićeva 1 (Firule).

Radno vrijeme ambulante:
Ponedjeljak, utorak i petak: od 07:30 do 15:00 sati
Srijeda i četvrtak: od 7:30 do 19 sati.

ZLATNI DARIVATELJ Stjepan (70) je čak 210 puta darovao krv: 'Mogao bih još!'
Stjepan (70) je čak 210 puta darovao krv: 'Mogao bih još!'

Građani mogu darivati krv i u KBC Rijeka – Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, novi bolnički kompleks na lokalitetu Sušak – V. Dukića 7, Rijeka.

Radno vrijeme ambulanti je ponedjeljkom, utorkom i petkom u vremenu od 8 do 15 sati, a srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.

Komentari 4
