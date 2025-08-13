Zalihe su vrlo niske: Zavodi pozivaju građane da daruju krv

Zbog smanjenih zaliha krv Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poslao je apel građanima da daruju krv.

Građani mogu dati krv u organiziranim akcijama u mnogim gradovima, kao i u Zagrebu u Petrovoj 3 te u Splitu u KBC Firule i Rijeci.

Pročelnica splitskog zavoda je u razgovoru za Hrvatski radio pozvala sve zdrave i one koji se dobro osjećaju da dođu dati krv jer su smanjene zalihe svih krvnih grupa. Krv se može darivati u Petrovoj 3 svaki radni dan od 7.30 do 19 sati.

Krv se može darivati svaki radni dan u KBC Split, Zavod za transfuzijsku medicinu, Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi, Spinčićeva 1 (Firule).

Radno vrijeme ambulante:

Ponedjeljak, utorak i petak: od 07:30 do 15:00 sati

Srijeda i četvrtak: od 7:30 do 19 sati.

Građani mogu darivati krv i u KBC Rijeka – Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, novi bolnički kompleks na lokalitetu Sušak – V. Dukića 7, Rijeka.

Radno vrijeme ambulanti je ponedjeljkom, utorkom i petkom u vremenu od 8 do 15 sati, a srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.