ZAMALO TRAGEDIJA! Ruska fregata ispalila signalne rakete prema danskom helikopteru

Ruska fregata ispalila je dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske, pri čemu je jedna raketa prošla neposredno uz letjelicu, priopćilo je dansko zapovjedništvo obrane. Vojni helikopter Fennec bio je na rutinskoj misiji fotografiranja ruske fregate kada su prema njemu ispaljene dvije signalne rakete. Jedna od njih prošla je vrlo blizu helikoptera, navodi se u priopćenju danskog zapovjedništva obrane objavljenom u ponedjeljak navečer.

Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru obično koriste kao znak upozorenja.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen incident je u utorak nazvao "neprihvatljivim" i rekao da je mogao ugroziti ljudske živote.

"Danska s naše strane radi na tome da osigura miran prolazak svih plovila kroz danske vode, no Rusija postupno pomiče granicu onoga što smatra prihvatljivim ponašanjem", poručio je Rasmussen u priopćenju.

Dodao je da je pozvao ruskog veleposlanika u Danskoj na sastanak.