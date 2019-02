Zamijenili tijela: 'Otvorio sam lijes, unutra mi nije bila mama'

Radmila Jovanović (57) iz Male Ježevice kod Požege u Srbiji je umrla 12. veljače u bolnici. Slaviša Jovanović (37), njezin sin i obitelj su dogovorili sprovod za 14. veljače u 13 sati u Maloj Ježevici. U četvrtak su Slaviša i sestra došli u bolničku kapelicu. Trebali su ostaviti odjeću za mrtvu majku i preuzeti tijelo.

- Skinuo sam pokrov s tijela za koje su mi rekli da je moja majka i umalo se nisam srušio, jer to nije bila Radmila nego neka starija žena. Isto je rekla i moja sestra. Pogrebnici su nam na to odgovorili da to je naša Radmila, ali da se njezino lice tijekom prethodna dva dana promijenilo, pa da ju je zato teško prepoznati. Nisu nas uvjerili u tu priču naravno. Novi šok nastao je kada sam uočio da je moja majka odjevena u muško odijelo. Ispostavilo se da su joj obukli odjeću onog pokojnog starca koji se nalazio u mrtvačnici, u drugom kovčegu - kaže Slaviša. Počeli su se prepirati s pogrebnicima. Stigla je i policija. Policija je pozvala liječnicu koja je rekla da to nije Radmila.

Ispostavilo se da su Radmilu već odvezli u kapelicu Bakionicu gdje je isti dan bio planiran pokop žene koja je ležala u lijesu koji su trebali preuzeti Jankovići. Ubrzo je su o zamjeni obavijestili i obitelj starice koja je ležala u kovčegu ispod križa s Radmilinim imenom.

Tijelo Radmile iz Bakionice su vratili u bolničku kapelicu i tu je svatko preuzeo svog pokojnika. Kapela u kojoj su zamijenili tijela dviju žena pripada bolnici u Požegi, ali je već duže vrijeme u zakupu. U zakup ju je uzeo privatni pogrebnik čiji radnici snose odgovornost za zamjenu tijela, piše Blic.