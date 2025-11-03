Obavijesti

News

Komentari 2
VOJNI ROK

Zamjenik ministra obrane BiH: Moramo riješiti spor o služenju vojnog roka u Hrvatskoj

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Zamjenik ministra obrane BiH: Moramo riješiti spor o služenju vojnog roka u Hrvatskoj
Foto: morh

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić (HDZ BiH) upozorio je u ponedjeljak da bi mladići iz te zemlje koji imaju i hrvatsko državljanstvo mogli biti sankcionirani ukoliko budu morali služiti vojni rok u Hrvatskoj, te je pozvao na postizanje dogovora o tome prijeporu. 

"Problem koji se pojavljuje sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, prema kojem bi državljani Hrvatske, uključujući i Hrvate iz BiH, trebali služiti vojni rok, može dovesti do ozbiljnih posljedica za naše građane", napisao je Galić na svom profilu na X-u. 

Prema njegovim navodima, Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana te zemlje u oružanim snagama drugih država.

"Ovo pitanje mora se hitno riješiti kako bi se spriječile sankcije prema našim ljudima“, dodao je zamjenik ministra obrane BiH. 

PRAVA ZA ISELJENIKE Imaš dvojno državljanstvo? Onda ćeš služiti vojni rok
Imaš dvojno državljanstvo? Onda ćeš služiti vojni rok

Pojasnio je kako bi se rješenje moglo pronaći u odredbama Međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske kojim je definirano da državljani služe vojni rok u zemlji u kojoj imaju prebivalište. 

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona. 

U Hrvatskoj bi služenje vojnog roka trebalo započeti početkom sljedeće godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025