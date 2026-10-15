Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić komentirao je u Dnevniku HRT-a sigurnosnu situaciju u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, istaknuvši kako je policija pravodobno poduzela niz mjera kako bi spriječila navijačko nasilje i osigurala javni red i mir. Barić je pojasnio da su pripreme počele odmah nakon ždrijeba, s obzirom na to da su navijači Ajaxa poznati po rizičnom ponašanju. Policija je izradila sigurnosnu procjenu koju je kontinuirano nadopunjavala novim informacijama, a u Split su upućeni policijski službenici iz gotovo svih policijskih uprava.

- Ozbiljno smo prionuli poslu, napravili smo prvu sigurnosnu procjenu, a kako su dolazile nove informacije, tu smo procjenu nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno, rekao je Barić.

Prema njegovim riječima, u Splitu se nalazi oko 1900 navijača Ajaxa, među kojima je približno 300 onih koje policija smatra rizičnima. Naglasio je kako se informacije prikupljaju od prvog dana te da je na temelju njih prilagođena taktika postupanja i osiguran dovoljan broj policijskih službenika na terenu. Pojačane sigurnosne mjere nastavit će se provoditi i nakon utakmice, sve dok gostujući navijači ne napuste Hrvatsku.

- Očekujemo da će to u slučaju Splita biti nekad sutra u večernjim satima, a tada će redovne snage policijske uprave dalje osiguravati grad, istaknuo je.

Govoreći o prethodnoj večeri, tijekom koje je prijetio sukob navijača Hajduka i Ajaxa, Barić je naglasio kako je policija brzo reagirala i uspostavila javni red i mir.

- Imali smo intervenciju u kojoj smo u 15 minuta uspostavili javni red i mir, a nije bilo ozlijeđenih osoba. Priveli smo 57 izgrednika, a od toga 49 je bilo gostujućih i 8 domaćih, rekao je.

Objasnio je kako je osiguravanje grada počelo još u utorak, kada su pristigle prve skupine navijača Ajaxa. Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira kada je uočeno okupljanje većeg broja navijača s obje strane. Barić je istaknuo da se protupravna ponašanja povezana s navijačima najčešće događaju tijekom putovanja na utakmice, u gradu domaćinu i na samim stadionima. Među najčešćim problemima izdvojio je dogovorene tučnjave navijačkih skupina te unošenje i korištenje pirotehnike. U prvih devet mjeseci ove godine policija je oduzela 891 pirotehničko sredstvo, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 475.

- To je porast za gotovo duplo, međutim kada gledamo same događaje koji su po Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, tu bilježimo pad od gotovo 20 posto, kazao je Barić.

Govoreći o kažnjavanju navijačkog nasilja, Barić je ocijenio da su trenutačne sankcije uglavnom zadovoljavajuće, ali smatra da postoji prostor za poboljšanje njihove učinkovitosti.

- Same sankcije navijača u ovom trenutku zadovoljavajuće su, ocijenio je, dodajući da bi 'svakako mogla biti bolja izvjesnost i brzina kažnjavanja'.

Naglasio je kako je svrha zakonskih sankcija odvratiti počinitelje od ponavljanja prekršaja te poručio da bi se na tom području trebalo postići više. Barić je pritom istaknuo dobru suradnju Ravnateljstva policije s Hrvatskim nogometnim savezom i klubovima, kao i važnost protokola za osiguravanje utakmica visokog rizika. Svi klubovi prve nogometne lige imaju časnike za vezu s navijačima, koji služe kao glavna poveznica između klubova i navijačkih skupina. Ipak, policija se i dalje suočava s poteškoćama u komunikaciji s dijelom navijača.

- Nažalost, navijačke skupine su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, zaključio je Barić, istaknuvši kako bi bolja komunikacija mogla pomoći u sprječavanju incidenata i povećanju sigurnosti za navijače i ostale građane.