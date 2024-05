Zamjenik slovačkog premijera: 'Fico je stabilno. Najgori strah je prošao, ali i dalje je ozbiljno'

Zdravstveno stanje slovačkog premijera Roberta Fica se stabiliziralo te su najgori strahovi prošli, rekao je njegov zamjenik Robert Kalinak u nedjelju, no dodao je da zasad neće biti prebačen iz bolnice u Banskoj Bistrici.

"Više nema neposredne opasnosti za njegov život, ali njegovo je stanje i dalje ozbiljno i zahtijeva intenzivnu njegu", rekao je Kalinak.

"Možemo smatrati da je njegovo stanje stabilno, a prognoze pozitivne", rekao je Kalinak ispred bolnice. "Sada se svi osjećamo malo opuštenije", dodao je.

FILE PHOTO: Slovakia holds early parliamentary election | Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Fico je u srijedu ranjen u pucnjavi nakon sjednice vlade održane u Handlovi, gradu u središnjoj Slovačkoj.

Miriam Lapunikova, ravnateljica sveučilišne bolnice Roosevelt u Banskoj Bistrici, gdje je Fico primljen, rekla je u četvrtak da je premijer bio podvrgnut petosatnoj operaciji s dva kirurška tima koji su zbrinjavali višestruke rane od vatrenog oružja.

Lapunikova i Kalinak su u petak rekli da je premijer podvrgnut još jednom operativnom zahvatu kako bi se uklonilo nekrotično tkivo iz rana.

Supporters gather near the F.D. Roosevelt University Hospital, where Slovak PM Fico is hospitalised following an assassination attempt, in Banska Bystrica | Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Slovačka policija optužila je 71-godišnjeg muškarca za pokušaj ubojstva.

Pucnjava je prvi veliki pokušaj atentata na europskog političkog čelnika u više od 20 godina i potaknula je međunarodnu osudu, a politički analitičari i zastupnici rekli su da je to pokazatelj sve grozničavije i polariziranije političke klime diljem kontinenta.

FILE PHOTO: A police officer stands next to a police vehicle parked outside F.D. Roosevelt University Hospital where Slovak Prime Minister Robert Fico was taken after a shooting incident in Handlova, in Banska Bystrica | Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS