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Zapalila se bolnica u Njemačkoj, dvoje je poginulo u požaru

Piše HINA,
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Zapalila se bolnica u Njemačkoj, dvoje je poginulo u požaru
Foto: IMAGO/IMAGOSTOCK&PEOPLE
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Prvi nalazi sugeriraju da je požar izbio u bolesničkoj sobi. Zasad nije poznato jesu li dvije poginule osobe bile u istoj sobi

Dvije su osobe poginule u požaru u bolnici u sjevernonjemačkom gradu Ludwigslustu, blizu Schwerina, rekli su dužnosnici u četvrtak. Glasnogovornica okruga Ludwigslust-Parchim rekla je za dpa da su žrtve dva pacijenta.

Policija je procijenila da je ozlijeđeno više od 30 ljudi, iako je glasnogovornica okruga rekla da nitko od njih nije zadobio teže ozljede.

Prvi nalazi sugeriraju da je požar izbio u bolesničkoj sobi. Zasad nije poznato jesu li dvije poginule osobe bile u istoj sobi.

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Krovna konstrukcija bolnice zapalila se oko 4.30 sati ujutro, prema vlastima. Pacijenti i osoblje evakuirani su iz zgrade za vrijeme intervencije hitnih službi.

Plamen i dim dizali su se s krova peterokatnice do jutra. Ljudi umotani u pokrivače sjedili su na travi ispred bolnice.

Prema internetskoj stranici bolnice, ustanova ima 160 kreveta. To je jedina bolnica u Ludwigslustu i pruža osnovnu i standardnu ​​medicinsku skrb za regiju.

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