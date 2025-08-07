Obavijesti

OSJETI SE SMRAD

Zapalilo se smeće na Malom Lošinju: 'Ulovili smo požar na vrijeme dok se nije proširio'

Piše Bogdan Blotnej,
Zapalilo se smeće na Malom Lošinju: 'Ulovili smo požar na vrijeme dok se nije proširio'
Foto: snimio čitatelj 24sata

Iz još nepoznatog razloga, u četvrtak poslijepodne, buknuo je požar na području sortirnice Kalvarija na tom otoku. Kako su nam rekli vatrogasci, drže situaciju pod kontrolom

Prolazili smo i vidjeli kako gori. Dim i smrad su nažalost uspjeli doći i do grada. Vatrogasci su ondje i cijelo vrijeme gase, rekla nam je u četvrtak poslijepodne čitateljica 24sata koja je snimila intervenciju.

Zapalilo se smeće na Malom Lošinju: 'Ulovili smo požar na vrijeme dok se nije proširio' | Video: Čitatelj 24sata

Kako doznajemo od zapovjednika JVP Mali Lošinj Marina Brčića, uspjeli su ga 'uloviti'.

- Situacija je pod kontrolom. Ulovili smo ga na vrijeme i zaustavili širenje. Trenutno dva bagera raskopavaju mjesto požara i gase se preostali dijelovi - rekao je kratko Brčić.

