Iz još nepoznatog razloga, u četvrtak poslijepodne, buknuo je požar na području sortirnice Kalvarija na tom otoku. Kako su nam rekli vatrogasci, drže situaciju pod kontrolom
OSJETI SE SMRAD
Zapalilo se smeće na Malom Lošinju: 'Ulovili smo požar na vrijeme dok se nije proširio'
Čitanje članka: < 1 min
Prolazili smo i vidjeli kako gori. Dim i smrad su nažalost uspjeli doći i do grada. Vatrogasci su ondje i cijelo vrijeme gase, rekla nam je u četvrtak poslijepodne čitateljica 24sata koja je snimila intervenciju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako doznajemo od zapovjednika JVP Mali Lošinj Marina Brčića, uspjeli su ga 'uloviti'.
- Situacija je pod kontrolom. Ulovili smo ga na vrijeme i zaustavili širenje. Trenutno dva bagera raskopavaju mjesto požara i gase se preostali dijelovi - rekao je kratko Brčić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku