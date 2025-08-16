Zapaljeno smeće odmah je istovareno iz kamiona te su pozvani vatrogasci i policija...
Zapalilo se smeće u kamionu u Sesvetama: Vatrogasci izašli na intervenciju, pozvana i policija
Kako su nam potvrdili vatrogasci, u subotu u poslijepodnevnim satima zaprimili su dojavu o požaru smeća u kamionu Čistoće u Sesvetama. Smeće je odmah istovareno iz kamiona te ga je bilo potrebno prekopati i dogasiti.
- Izašli smo iz dućana i vidjeli kako je smeće već istovareno te kako vatrogasci nastoje ugasiti požar.- govori nam naš čitatelj.
Informaciju o tome kako je pozvana i policija potvrdili su nam vatrogasci, a također nam javljaju kako je kasnije došao i Grajfer kamion čistoće koji je prekapao i premještao smeće natopljeno vodom.
U gašenju je sudjelovalo ukupno devet vatrogasaca i dva vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
