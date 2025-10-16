Zapalio Los Angeles: Taksist izazvao požar koji je ubio 12 ljudi, prijeti mu 45 god. zatvora

Muškarac uhićen pod sumnjom da je namjerno izazvao požar koji je prerastao u jedan od najrazornijih u povijesti Los Angelesa, u srijedu je optužen po tri točke optužnice vezane uz podmetanje požara, čime su mu dodane dvije nove kaznene prijave na već postojeći slučaj na saveznom sudu, piše Reuters.

Jonathan Rinderknecht (29) tereti se da je „zlonamjerno“ izazvao požar 1. siječnja, koji je isprva brzo ugašen, ali je tinjao ispod guste vegetacije te se tjedan dana kasnije ponovno razbuktao pod naletima jakog vjetra. Požar se ubrzo pretvorio u golemi plamen koji je usmrtio 12 osoba i uništio luksuzno obalno naselje Pacific Palisades.

Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE/REUTERS

Rinderknecht je početkom mjeseca uhićen na Floridi, a savezni tužitelji su ga tada optužili po jednoj točki za uništenje imovine pomoću vatre, kazneno djelo za koje mu prijeti do 20 godina zatvora. No, velika porota u Los Angelesu u srijedu je podignula optužnicu, koja osim te točke uključuje još dvije nove: za podmetanje požara koji utječe na imovinu uključenu u međudržavnu trgovinu te za namjerno paljenje šume.

Ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice, prijeti mu obavezna minimalna kazna od pet godina zatvora i maksimalna od 45 godina, priopćilo je američko Ministarstvo pravosuđa.

Rinderknecht, koji ostaje u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, trebao bi se izjasniti o krivnji na ročištu koje će se održati u idućim tjednima pred Okružnim sudom SAD-a u Los Angelesu.

Podizanje optužnice omogućuje tužiteljima da preskoče preliminarno ročište na kojem bi inače morali dokazati da postoji dovoljno dokaza za pokretanje suđenja.

Požar u Pacific Palisadesu bio je među najrazornijima u povijesti Los Angelesa, uništeno je oko 6.000 objekata, a materijalna šteta procjenjuje se na 150 milijardi dolara. Istodobno je 56 kilometara istočnije bjesnio još jedan veliki požar, poznat kao Eaton Fire, koji je gotovo potpuno uništio zajednicu Altadena.

Prema navodima tužiteljstva, Rinderknecht je na Staru godinu radio kao vozač Ubera. Nakon što je iskrcao putnika, odvezao se do brdskog puta u blizini Pacific Palisadesa, gdje je nekoć živio. Prema sudskim dokumentima, ondje je slušao rap pjesmu čiji je videospot prikazivao paljenje predmeta, a potom je, nedugo nakon ponoći, sam zapalio vatru te pobjegao s mjesta događaja. Ubrzo se vratio kako bi promatrao plamen i intervenciju vatrogasaca.