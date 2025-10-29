Otvoreni plamen uspjeli su prigušiti aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Sesvete. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator
NASTALA GUŽVA
Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'
Zagrebački policajci dojavili su u srijedu oko 8 sati vatrogascima kako gori automobil kraj kružnog toka Soblinec, prema izlazu Popovec i autocesti A4. Kako doznajemo, u blizini automobila našle su se 'Kobre', policijski presretači koji su bili u nadzoru prometa.
Otvoreni plamen uspjeli su prigušiti aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Sesvete. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator. Prema prvim informacijama, planuo je dio oko motora, a šteta je velika.
Zbog intervencije je nastala poveća gužva na tom dijelu autoceste.
