Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'

Zagrebački policajci dojavili su u srijedu oko 8 sati vatrogascima kako gori automobil kraj kružnog toka Soblinec, prema izlazu Popovec i autocesti A4. Kako doznajemo, u blizini automobila našle su se 'Kobre', policijski presretači koji su bili u nadzoru prometa.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Otvoreni plamen uspjeli su prigušiti aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Sesvete. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator. Prema prvim informacijama, planuo je dio oko motora, a šteta je velika.

Zbog intervencije je nastala poveća gužva na tom dijelu autoceste.