Obavijesti

News

Komentari 0
NASTALA GUŽVA

Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zapalio se auto na silasku s autoceste kraj Zagreba, vozaču u gašenju pomogle 'Kobre'
2
Foto: snimio čitatelj 24sata

Otvoreni plamen uspjeli su prigušiti aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Sesvete. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator

Zagrebački policajci dojavili su u srijedu oko 8 sati vatrogascima kako gori automobil kraj kružnog toka Soblinec, prema izlazu Popovec i autocesti A4. Kako doznajemo, u blizini automobila našle su se 'Kobre', policijski presretači koji su bili u nadzoru prometa.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Otvoreni plamen uspjeli su prigušiti aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Sesvete. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator. Prema prvim informacijama, planuo je dio oko motora, a šteta je velika.

Zbog intervencije je nastala poveća gužva na tom dijelu autoceste.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
NAŠLI POSMRTNE OSTATKE

Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...

Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025