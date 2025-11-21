Zapalio se hotel Mulino na samoj granici sa Slovenijom, vatra se proširila na krov

Veliki požar izbio je u petak oko 9 sati na samoj granici Hrvatske i Slovenije u Istri. Prema pisanju slovenskih medija, gori hotel Mulino u Bujama koji se nalazi tik uz Granični prijelaz Plovanija s hrvatske strane.

Foto: Naša Bujština

Prema pisanju portala Naša Bujština, neslužbeno doznaju kako se prvo zapalilo električno vozilo te je navodno požar brzo prešao na hotel s pet zvjezdica.

Na intervenciju su brzo stigli vatrogasci iz Umaga, a poslane su ekipe iz postrojbi iz Poreča, Buzeta i Pule.

- Uz naše snage stigao je i jedan tim i slovenije u ispomoć. Požar je zahvatio krovište, radi se o zahtjevnoj intervenciji - rekao nam je kratko glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.