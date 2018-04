Zapalio se Trumpov toranj, u stanu se ugušio muškarac (67)

Jedan je muškarac poginuo, a šest vatrogasaca zadobio je lakše ozljede u požaru na 50. katu tornja Trump u New Yorku koji je brzo ugašen, javljaju u nedjelju agencije.

Žrtva požara, 67-godišnji Todd Brassner pronađen je bez svijesti u stanu na 50. katu i proglašen je mrtvim u bolnici, objavila je policija.

Nema informacija u uzroku požaru koji je izbio kasno navečer u subotu po mjesnom vremenu.

Američki predsjednik Donald Trump, koji ima ured i privatnu rezidenciju u toj zgradi na Manhattanu, nije bio u njoj u vrijeme požara.

"Požar u Trump Toweru je ugašen. Vrlo ograničen (zgrada vrlo dobro izgrađena). Vatrogasci (i žene) obavili su sjajan posao. HVALA", napisao je predsjednik na Twitteru.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!