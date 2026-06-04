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TKO PLAČA ŠTETU? PLUS+

Zapaljeni Lamborghini od 700 tisuća eura: 'Ljudi misle da kasko pokriva sve, a nije točno'

Piše Snježana Krnetić,
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Zapaljeni Lamborghini od 700 tisuća eura: 'Ljudi misle da kasko pokriva sve, a nije točno'
U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon što je u pokušaju iznude u potpunosti izgorio automobil od nekoliko stotina tisuća eura, sudski vještak Goran Husinec otkriva zašto vlasnici često dobiju manje i što se događa ako nemate kasko.

Vrijednost Lamborghinija Revuelto iz 2024. godine, koji je u potpunosti izgorio krajem svibnja u Velikoj Gorici, vrijedan nekoliko stotina tisuća eura. U požaru, koji je dio šireg pokušaja iznude 63-godišnjeg poduzetnika, lakše je oštećen i drugi Lamborghini istog vlasnika, kao i još tri automobila. Nakon ovog nezapamćenog slučaja paleža skupocjenih vozila, ključno pitanje koje se nameće jest – kako će se naplatiti šteta? Pretpostavka je da ovakvi automobili imaju kasko osiguranje. U tom slučaju vlasnik može naplatiti štetu od osiguravajuće kuće, koja će kasnije regresnom tužbom potraživati taj novac od odgovornih za požar. Ipak, proces nije brz. Da bi vlasnik pokrenuo naplatu, prvo mora dočekati službeni policijski zapisnik i dobiti potvrdu da je automobil u potpunosti uništen. Cijeli proces u prosjeku traje oko dva mjeseca.

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