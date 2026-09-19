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ZAPANJUJUĆE Novi slučaj Gospić i novi šinceki su mogući bez obzira na izmjene zakona!

Piše Ivan Pandžić,
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ZAPANJUJUĆE Novi slučaj Gospić i novi šinceki su mogući bez obzira na izmjene zakona!
24sata Gospić: Članovi inicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ivan Pandžić je za novi Express istražio rupe novog zakona ali i neka bolna pitanja: Zašto ministarstvo taji podatke u slučaju Šinceka? Tko je to izborio da kontrole budu jednom godišnje? Što s imovinom zagađivača?

Nisam otvorio vrata otpadnoj mafiji, prešli smo samo na digitalni sustav evidencije. To je u biti sažetak obrane bivšeg ministra zaštite okoliša i bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića koji danas obnaša funkciju potpredsjednika Vlade i ministra financija. U njegovim mandatima je ukinuta najava službama da neki otpad stiže u Hrvatsku i daljnji upis u očevidnike, ali sve je i tad trebalo biti upisano u e-ONTO (elektronički očevidnik tijeka otpada). Sadašnja ministrica Marija Vučković je upravo predložila novi, stroži zakon koji bi trebao spriječiti ponavljanje slučaja bračnog para Šincek koji su ostavili tisuće tona otpada u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu, a ilegalno su zakapali plastiku i na odlagalištu u Senju.

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Komentari 4
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