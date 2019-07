Zapela je na strimini, auto su vezali da ne otkliže niz padinu

Kratka ljetna kišica bila je dovoljna da cestu u mjestu Postup kraj Orebića pretvori u opasnu klopku za vozače. U nedjelju popodne ondje je prolazila vozačica crvenog Jeepa stranih tablica, proklizala na oštrom zavoju i ostala visjeti na rubu litice “na vagi”.

- Žena je bila u potpunom šoku i prvo nije uopće znala gdje je. Pokušala je izaći iz automobila, no na svaki pomak auto bi se počeo ljuljati - rekao nam je Josip Tomašić iz HGSS-ove stanice Orebić.

Strankinja u klopci imala je, nasreću, u blizini ruke mobitel. Nazvala je prijatelja oko 14 sati da dođe u pomoć, a on je nazvao broj 112 i Gorsku službu spašavanja. Uspjeli su je brzo pronaći, no iako se činila bezazleno, za akciju su spasiocima trebali puno živaca te mirne i stabilne ruke.

Foto: HGSS stanica Orebić

- Ispod auta je bila provalija od neka tri metra. No veći problem je taj što je i poslije nje teren strm pa bi se auto najvjerojatnije nastavio kotrljati s vozačicom - kaže nam spasilac. Prije nego što su ženu izvukli na ravan i siguran teren, stabilizirali su auto.

Vezali su ga sajlom s vitla njihova terenca i tek tad su, kad su bili sigurni da se neće pomaknuti, prestravljenu turisticu izveli van. Iako se tresla, prošla je bez ogrebotine.

Pregledao ju je tim Hitne pomoći te su je prevezli do ambulante. Nije bilo potrebe voziti je do bilo koje bolnice. Automobil je s litice na kraju izvukao kamion vučne službe. Ipak, ni on to nije mogao izvesti sam, nego su HGSS-ovci ostali asistirati. Šteta na Jeepu je neznatna.

Sva godišnja doba u danu

Tri stranca su ostala u nedjelju zarobljena na planini Biokovo nakon što ih je uhvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme. Uspjeli su ih spasiti samo pola sata od dojave te napojiti i utopliti.

- Na Biokovu su se u samo nekoliko sati izmijenila četiri godišnja doba te je po tko zna koji put Biokovo pokazalo da može biti klopka i usred ljeta - pišu u HGSS-u. Nedugo nakon toga i dva Čeha su zapela na Biokovu zbog nevremena te su ih zbrinuli u kući na vrhu Sv. Jure.