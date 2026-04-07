Zapeli su radovi u Importanne centru: Projekt novih stepenica vrijedan je čak 800.000 eura

Iako su radovi na pokretnim stubama u Importanne centru u Zagrebu trebali biti gotovi u ožujku, građani će još neko vrijeme morati pješke ulaziti u pothodnik. No krenimo ispočetka, pokretne stube, koje povezuju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i Glavnim kolodvorom, još od sredine 2024. su izvan funkcije. Pothodnikom na dan prolaze deseci tisuća ljudi, a cijena zamjena stepenica stoji 804.000 eura s PDV-om. Iako je, pisala su 24sata, zagrebačka Gradska uprava dobila i 218.000 eura jeftiniju ponudu specijalizirane tvrtke, nju su odbili zbog propusta u ponudi, kako je objašnjeno. Inače, izvođač radova je tvrtka MIG iz Zagreba, koju vodi Ante Stojan.

Iz Grada Zagreba rekli su nam kako je zbog okolnosti na koje ni Grad kao naručitelj ni izvođač radova nisu imali utjecaja produljen rok za završetak radova, i to za četiri mjeseca, odnosno puštanje u rad planirano je na ljeto ove godine.

- Produljenje je uzrokovano objektivnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti u fazi projektiranja niti ih je bilo moguće otkloniti bez izmjene tehničkog rješenja. Nakon demontaže stepenica i čišćenja okna utvrđene su neusklađenosti između stvarnog stanja na terenu i projektne dokumentacije, a to je zahtijevalo dodatno usklađenje tehničkog rješenja - rekli su nam iz Grada Zagreba.

Dodaju i kako je to uzrokovalo privremenu obustavu proizvodnje elemenata u tvornici do zaprimanja novih tehničkih uputa.

- Nakon što su izmjene tehničkog rješenja definirane, dokumentacija je proslijeđena u proizvodnju u Kinu, gdje se nalazi tvornica koja proizvodi pokretne stube - objašnjavaju nam iz Grada Zagreba.

Dodaju i kako je dio produljena roka posljedica globalnih geopolitičkih okolnosti koje utječu na međunarodne lance opskrbe i pomorski promet.

O ovim pokretnim stepenicama već se ranije pisalo. Bili su tema i 2018. godine, kad su se pokvarile. Tad je došlo do prepucavanja između Importanne Centra i Grada Zagreba oko toga tko bi stepenice trebao održavati. Sve je eskaliralo pa su stepenice okupirali zaštitari koji zaposlenicima iz Grada Zagreba nisu dopustili da rade na njima. Kasnije su iz Importanne centra rekli da je Grad samovoljno preuzeo obvezu održavanja stepenica. 