Zaplijenjeno 105 kila marihuane u luci Ploče: Više uhićenih u BiH

Uskok je prošlog petka u luci Ploče, u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, spriječio krijumčarenje preko 105 kilograma marihuane iz Kanade u Bosnu i Hercegovinu, gdje su bosanskohercegovačke vlasti u utorak uhitile 10 osoba povezanih s pošiljkom. Kako je izvijestio Uskok, carinici u luci Ploče su u kontejneru dopremljenom iz Kanade, s prijavljenim namještajem, otkrili 171 paket s 105,6 kilograma marihuane vrijedne najmanje 525.000 eura.

Budući da je krajnje odredište kontejnera bila Bosna i Hercegovina, u cilju identifikacije krijumčara, temeljem naloga splitskog Županijskog suda i naloga nadležnog suda u BiH, uspostavljena je međunarodno kontrolirana isporuka dijela zaplijenjene droge od 40 kilograma iz Hrvatske u BiH, navodi Uskok.

Nakon što je kontejner s drogom, uz kontinuirani nadzor policija i carine Hrvatske i BiH, stigao u utorak u Laktaše pripadnici Države agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) uhitili su deset državljana BiH i Srbije koji se sumnjiče za organizirano krijumčarenje droge.

Uskok ističe da su uhićeni predani nadležnom bosanskohercegovačkom tužiteljstvu.