Započelo je suđenje Trumpu u Senatu koji 'drže' republikanci

Opoziv se u praksi odvija u dva koraka, što je odraz činjenice da američki Kongres ima dva doma. Iako je proces jasno političke naravi jer ga vode zastupnici, osmišljen je tako da zrcali pravni postupak.

Demokrati su zatražili od Senata koji nadziru republikanci da smijeni Trumpa zbog toga što je vršio pritisak na Ukrajinu da istražuje bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, njegovog političkog rivala, i potom ometao istragu o skandalu.

Trump je opozvan u Zastupničkom domu u prosincu, ali u Senatu će do toga teško doći, budući da je potrebna dvotrećinska većina, a republikanci, za razliku od Zastupničkog doma, u Senatu imaju većinu.

Predsjednik Vrhovnog suda SAD-a John Roberts započeo je u utorak pred televizijskim kamerama postupak u Senatu.

Formulacija u ustavu za opoziv zastupnicima ostavlja dosta prostora za manevriranje.

Prijedlog postupka koji je iznio vođa republikanaca u Senatu Mitch McConnell već je izazvao oštre reakcije demokrata.

Vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer kazao je kako je predložena republikanska rezolucija koja određuje način suđenja Donaldu Trumpu u Senatu "ništa drugo, nego nacionalna sramota".

Schumer je kritizirao plan vođe republikanaca prema kojemu bi se održala saslušanja koja bi trajala do dugo u noć.

- Ako je predsjednik tako siguran u svoju poziciju, zašto ju ne predstavi usred bijela dana?, zapitao je Schumer.

Prema McConnellovom planu suđenje će biti kratko, a svjedocima je onemogućeno svjedočenje na početku svjedočenja.

Navedena rezolucija predviđa da obje strane tijekom tri dana imaju po 24 sata za iznošenje uvodnih argumenata.

O tom prijedlogu će senatori glasati kasnije u utorak.

McConnell je najavio da će Senat, u kojem republikanci imaju 53 od 100 mjesta, odbaciti zahtjeve za saslušanje svjedoka ili iznošenje dodatnih dokaza na početku postupka.

Dvije strane će, po njegovom planu, idućih dana iznijeti uvodne argumente a nakon toga će uslijediti pitanja i rasprava idućeg tjedna. Tek nakon toga će se razmatrati pozivanje svjedoka.

McConnel nije isključio mogućnost da bi republikanska većina do tada mogla odbaciti prijedlog opoziva.

Demokrat Adam Schiff, tužitelj u postupku, McConellova pravila je nazvao "prvim korakom za požurivanje suđenja koji je orkestrirala Bijela kuća".

- To nije proces za pošteno suđenje. To je proces za pristrano suđenje. To je proces ako ne želite da Amerikanci vide dokaze, rekao je Schiff na konferenciji za tisak.