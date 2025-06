'Zaposlenik AZOO čije dijete ima sjajne rezultate na natjecanjima nije mijenjao rezultate'

Prije tri tjedna medijima je došla prijava protiv visokopozicioniranog zaposlenika Agencije za znanosti i obrazovanje. Bilo je navedeno kako njegova kći postiže iznimno dobre rezultate u školskim natjecanjima koje organizira Agencija, i to iz različitih predmeta. Bilo je navedeno kako je "učenik tek 7. razred , a već se iskazalo kao pravi fenomen koji bi bio zaista impresivan i hvalevrijedan da ne postoji sukob interesa". Potom je istaknuto da je otac djeteta administrator aplikacije za školska natjecanja, te da ima pristup svim rezultatima, ali i testovima.

Neki od bivših članova povjerenstva za matematiku medijima su potvrdili kako je upravo taj zaposlenik Agencije jedini odbio potpisati suglasnost o nepostojanju sukoba interesa. Zbog svih ovih, ali i brojnih neslužbenih informacija koje su se pojavile o slučaju, ravnateljica AZOO Katarina Milković oformila je peteročlano Povjerenstvo na čelu s rektorom Sveučilišta VERN i bivšim ministrom obrazovanja Vedranom Mornarom, kako bi pretresli cijeli slučaj.

On je inače i postavio samu aplikaciju za natjecanja. Povjerenstvo je predalo svoj zaključak Agenciji, a svodi se na to da zaposlenik nije prekršio ovlasti.

- Povjerenstvo za provjeru pristupa digitalnoj aplikaciji natjecanja.azoo.hr je održalo je dva radna sastanka 2. i 3. lipnja 2025. godine i uvidom u aplikaciju natjecanja.azoo.hr utvrdilo sljedeće: nisu utvrđene nepravilnosti u radu ili administraciji aplikacije natjecanja.azoo.hr, nisu utvrđena prekoračenja ovlasti administratora aplikacije natjecanja.azoo.hr i nisu utvrđene zlouporabe administratorskih prava u aplikaciji natjecanja.azoo.hr - navodi se u izvješću.

To nam je u telefonskom razgovoru potvrdio i sam Mornar.

- Osobno mislim da nije pogodovao djetetu, jer je dijete na državnoj razini, gdje on nije mogao utjecati, imalo izvanredne rezultate, koji su se poklapali s rezultatima školskih i županijskih. Na natjecanjima na kojima je dijete prvo na državnoj razini, otac nije mogao mogao mijenjati rezultate, niti doći do testova. U aplikaciji se evidentiraju promjene, i vidi se da nije napravio nijednu promjenu. Je li on trebao odstupiti ili ne, ne znam. Ono što se vidi je da on bodove nije mijenjao i da je dijete jednako dobro i na državnim natjecanjima - istaknuo je Mornar.

No, ono što se ne može utvrditi je je li otac ulazio u same testove, koje u aplikaciju prije natjecanja unosi državno povjerenstvo, te se otključavaju netom prije natjecanja da bi ih povjerenstva u školama i na županijskoj razini mogla isprintati. Te promjene u aplikaciji se, naime, ne vide. A o tome upravo govore i prijavitelji cijelog slučaja, da je dijete unaprijed dobivalo testove. No to se ne može utvrditi.

- Da, uvidi u testove ne evidentiraju se u aplikaciji. Nitko nije išao za tim da bi se to moglo zloupotrijebiti. Pa to bi trebalo biti nešto pozitivno, kompetitivno, za svu djecu, nitko nije išao za tim da bi moglo biti ovakvog cirkusa - kaže Mornar, koji najavljuje da će se pojačati sigurnost aplikacije nakon ovog slučaja.

Napravit će se promjene u aplikaciji kako bi se evidentirato tko je i kada pristupao testovima. Također će se bolje riješiti postupak unošenja testova u sustav.

Svjestan je toga da prva tri mjesta na državnoj razini za učenika znače direktan upis u srednju školu, no, kako je ponovio, zaposlenik Agencije nije imao mogućnost uvida u te podatke. Stoga je Mornar uvjeren da nije bilo kršenja propisa.

- Nisam na čisto je li ga trebalo maknuti s pozicije administratora. Što bi se postiglo s tim, on bi ostao zaposlenik Agencije, što bi ga spriječilo da zatraži podatke od kolege ili kolegice. Mi ćemo svakako pokušati još malo popraviti sigurnost aplikacije. No pitanje je treba li ta neka velika zaštita na školskoj i županijskoj razini, ovo dosad je bilo sasvim dovoljno. Testovi se pišu u gotovo svim školama, test se ubacuje u aplikaciju i netom prije ispita školstva povjerenstva ih mogu skinuti i isprintati. Radi se o jako velikom broju učenika i testova. Moglo bi se razgovarati o zaštiti na razini državne mature, no to bi iznimno povećalo troškove natjecanja, a nisam siguran da je to potrebno. Za državnu razinu, to je ozbiljno i na tome ćemo poraditi - pojasnio je.

Na pitanje je li upućen u navode kako je dijete bilo lošije na testovima koji se ne provode kroz aplikaciju, Mornar kaže da jest, no da je otac rekao kako je dijete bilo lošije iz jednog predmeta jer se pripremalo za druga.

Iz Agencije se nisu oglasili o izvješću, i o mogućim sankcijama za zaposlenika. Ostaje činjenica da je bio na mjestu na kojem je direktno mogao utjecati na rezultate svog djeteta u nacionalnom sustavu školskih natjecanja, što kompromitira sustav u kojem je, primjerice, ove godine sudjelovalo 340.000 učenika, uz njihove mentore. Ako se ništa ne učini, već sve ostane na zaključku Povjerenstva, pitanje je zašto bi se učenici više natjecali.