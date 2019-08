Zaposlenik pizzerije sjekirom ubio mačku i odvezao je autom

Zaposlenik jedne varaždinske pizzerije sjekirom je ubio mačku, a potom ju je stavio u auto i odvezao negdje u nepoznato.

"Spas", varaždinska Udruga za zaštitu životinja cijeli je slučaj prijavila policiji.

- Nazvao nas je čovjek i rekao da je s prozora svojeg stana vidio kako zaposlenik pizzerije na parkiralištu sjekirom ubija mačku. Odmah smo to prijavili policiji koja je brzo reagirala i izašla na mjesto događaja. Nazvala sam u pizzeriju i tražila čovjeka koji je to učinio i on mi je mrtav hladan rekao - 'Da, ja sam to učinio.' Činilo mi se da ne osjeća ama baš nikakvo kajanje. Jedino mu je važno bilo da to ne dospije u javnost zbog njegove djece - rekla nam je Gordana Lacko, predsjednica Udruge Spas.

Objasnila je, da je navodno riječ o sivo tigrastoj maci koja je povremeno dolazila u pizzeriju, a djelatnici bi je hranili. Također je rekla, da je u automobilu kojim je prevozio macu bilo krvi, o čemu su posvjedočili i zaposlenici pizzerije.

U varaždinskoj policiji su nam potvrdili da su 21. kolovoza dobili dojavu o napadu na životinju, te da je policija obavila očevid i pred završetkom je kriminalističkog istraživanja. Također su potvrdili da će protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu zbog ubijanja i mučenja životinja.

- Osim što će policija protiv njega podnijeti kaznenu prijavu, i mi ćemo to učiniti kao Udruga - rekla je predsjednica Lacko.