Bandić me osobno zvao za premještaj Milkice Macan na drugo radno mjesto, a zvao me i u vezi zapošljavanja Zrinke Majerović- rekao je u svojoj obrani Vidoje Bulum (72), bivši pročelnik Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba.

- Milkica je napravila prekvalifikaciju na SSS no za novo radno mjesto nije imala dovoljno staža. Mislio sad da se radi samo o manjem prekršaju, a tako mi je rekla i moja pomoćnica. Nitko me nije upozorio. Da sam znao da se radi o kaznenom djelu ne bih to potpisao i ne bi bili ovdje - branio se Bulum.

Uskok ga tereti da ga je Bandić tražio da njegovoj rođakinji Milkici Macan, zaposlenoj u Gradskom uredu za opću upravu, na radnom mjestu tehničarke za poslove unosa podataka i internu dostava s koeficijentom za obračun plaće 1.,5 osigura premještaj na radno mjesto s većim koeficijentom bez obzira na neispunjavanje propisanih uvjeta tog radnog mjesta. Vidoje je pristao te ju je u veljači 2014. premjestio na radno mjesto administrativne tajnice s koeficijentom za obračun plaće 1,60. No to je napravio nakon javnosti poznatog vulgarnog vrijeđanja bivšeg gradonačelnika Milana Bandića.

"Jel ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kada je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k...'', moglo se čuti iz tonskog zapisa u kojem Bandić urla na Buluma.

''Jel ti znaš tko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Ona je dijete mog rođaka koji je bio u Tigrovima i jedva je živu glavu izvukao. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Što je ona dobila? K...od ovce! I to zahvaljujući vama koje boli k...! Kamen bi proplakao Vido!"

Kada mu Bulum kaže da je napravio sve što je mogao prema pravilniku, Bandić mu odgovara: ''Ne j...po tavanu! Da imaš srca, ispričao bi se maloj! Vi i dragi Bog biste trebali čuvati Bandića, a vi ga želite uništiti. Malu Mikicu ste zeznuli za bodove i za 10 minuta da ste s rješenjem kod mene''.

Bulum, na kojeg se Bandić izvikao, kasnije u jednom tajno snimljenom razgovoru pojašnjava kako ne zamjera gradonačelniku jer se on uvijek nakon takvih vikanja ispriča.

- On kad viče zapravo šalje poruku nekom drugom - rekao je Bulum, dok njegova sugovornica zaključila da “gradonačelniku nije lako jer se od njega puno očekuje svaki dan”.

Nije znala je li joj Bandić rođak

Milkica Macan ispitana je na sudu kao svjedokinja. Rekla je da nije u rodu ni s kim od optuženih te da se 2007. godine zaposlila u Gradu Zagrebu, u kuhinji. Na sudu je rekla da je tada imala srednju stručnu spremu te da je u međuvremenu napravila prekvalifikaciju za upravnog referenta.

- Imala sam srednju tekstilnu, a onda sam išla na prekvalifikaciju za upravnog referenta. Nakon prekvalifikacije prešla sam raditi u pisarnicu gdje sam radila na poslovima unosa podataka u uredu opće uprave. Ne sjećam se koliko sam dugo ostala na tom radnom mjestu - rekla je Macan na sudu.

Zamjenik ravnateljice Uskoka pitao je svjedokinju kako to da je u dva mjeseca premještena na dva radna mjesta u gradskom uredu za opću upravu.

- Ne znam jesam li od 29. listopada 2013. do 11. prosinca 2013. završila prekvalifikaciju pa da je to bio razlog što sam prešla s jednog radnog mjesta na drugo. Nije mi poznato da bi 11. prosinca za moje novo radno mjesto izmijenjen pravilnik i da se od toga dana ne traži vozačka dozvola - rekla je Macan rekavši kako nema vozačku.

- U vezi mog premještaja nisam s nikim razgovarala. Niti ja niti moj suprug nismo u nikakvom srodstvu s Milanom Bandićem - tvrdi Macan, a u svibnju 2015. rekla je kako je Bandićeva sestra strina njezina muža.

- Točno je to što sam tada rekla, a danas sam rekla drugačije jer mi nije jasno što sve spada u srodstvo- rekla je Macan dodavši da se ne sjeća li se je li s Bandićem razgovarala o svom radnom mjestu.

Bulum je rekao kako za zapošljavanje Zrinke Majerović nije obavio niti jednu radnju.

- Bandić me nazvao u vezi zapošljavanja Zrinke Majerović. On mi je rekao da će doći u grad i da će biti zaposlena kao posebni viši savjetnik za ljudske resurse i da će joj koeficijent za plaću biti 5,2. Prije nego je ona došla tog radnog mjesta nije bilo. Bandić je imao više od 40 posebnih savjetnika i on je taj broj mogao i povećati - rekao je Bulum. Uskok ga tereti da je na

Bulum je prvo iznio obranu i odbio odgovarati na pitanja Uskokovih tužitelja no kasnije je promijenio mišljenje i odgovarao na sva pitanja te djelomično promijenio iskaz dan na ispitivanju u Uskoku.