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OPISAO DRAMU

Zapovjednik obrane Brača za 24sata: 'Sinoć je eskaliralo, to je bilo sedam minuta pakla...'

Piše Luka Safundžić,
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Zapovjednik obrane Brača za 24sata: 'Sinoć je eskaliralo, to je bilo sedam minuta pakla...'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Prema zadnjim informacijama opožarena površina je oko 3.500 hektara, vatrena linija je ogromna, rekao nam je...

Noć je bila poprilično dramatična. Požar nas je iscrpio do samih granica mogućnosti, opisao nam je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik otoka Brača. Naime, na Braču već danima bukti veliki požar, a sinoć je posebno dramatično bilo u Milini. 

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je jutros kako je nakon dramatične noći, situacija na požarištu jutros povoljna. Od jutra zemaljskim snagama pomažu i kanaderi. 

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- Sinoć je došlo do nagle promjene vjetra, proboja linije i požar je došao u naselje. Sve je eskaliralo u par minuta, otišlo je u katastrofu. Požar se širio prema naselju gdje su turisti, bilo je dramatično ali najvažnije je da nema poginulih, nema teže ozlijeđenih, dvije su osobe u splitskom KBC-u - opisao nam je zapovjednik s Brača. Komentirajući trenutačnu situaciju, zapovjednik kaže kako očekuje da će situacija danas biti nešto bolja.

- Očekujemo danas puno bolju situaciju, ako ne bude iznenađenja. Danas je i manje dima, stiskamo požar- Plan je da riješimo dio s istoka. Novost je da se od sinoć borimo na dvije fronte ali ako ne bude iznenađenja požar bi sutra mogao biti pod kontrolom. Prema zadnjim informacijama opožarena površina je oko 3.500 hektara, vatrena linija je ogromna - rekao nam je zapovjednik. Ističe i kako su njegovi vatrogasci doslovce dali sve od sebe. 

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- Ovo je četvrti dan da se borimo s tim požarom, bez obzira koliko nas ima, tu je minimalno sna, ne da smo na rubu snaga, testiramo granice izdrživosti. Moram zahvaliti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici koja šalje pomoć, da nema njih mi bismo već poklekli - rekao je. Dodao je i kako je vatrogasac više od 20 godina i da ovo spada u top tri požara koji je radio. 

- Posebnu notu daje sinoćnja situacija. Materijalna šteta je poprilična ali važno da nema teže stradalih. Požari su danas agresivniji, morat ćemo se prilagođavati. Ovo je bilo doslovce sedam minuta pakla - zaključio je zapovjednik.  

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