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Zaprešić za 60 stipendija izdvaja više od 91. 000 eura

Piše HINA,
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Zaprešić za 60 stipendija izdvaja više od 91. 000 eura
Foto: 123RF
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Zaprešić stipendije dodjeljuje za dvanaest mjeseci, počevši od 1. listopada 2026. godine. Za učenike iznosi 100 eura, a za studente 150 eura mjesečno

Grad Zaprešić za aktualnu školsku/akademsku godinu dodijelit će 60 stipendija, od čega 28 učenicima srednjih škola, a 32 studentima, zahtjeve za stipendije moguće je dostaviti do 23. listopada.

Zaprešić stipendije dodjeljuje za dvanaest mjeseci, počevši od 1. listopada 2026. godine. Za učenike iznosi 100 eura, a za studente 150 eura mjesečno. To znači da će svaki od 28 srednjoškolaca od Grada dobiti po 1. 200 eura, a svaki od 32 studenta po 1. 800 eura, odnosno da će Zaprešić za stipendije izdvojiti više od 91. 000 eura.

 Od 28 srednjoškolskih stipendija, pet ih je namijenjeno učenicima deficitarnih zanimanja u strukovnim školama, dvije učenicima srednjih glazbenih škola, a 21 učenicima ostalih srednjih škola.

 Od 32 studentske stipendije, šest ih je namijenjeno za prvu godinu studija, a 26 za više godine studija.

 Za studente sveučilišnog studija predviđene su 24 stipendije, a za one koji studiraju na Veleučilištu Baltazar Zaprešić i ostalim visokim učilištima, po četiri stipendije.

 Srednjoškolci, odnosno studenti, koji se žele natjecati za stipendije, moraju ispuniti nekoliko uvjeta, među ostalim, moraju biti hrvatski državljani i imati prebivalište u Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja.

 Kriteriji za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, izvrsnost (osvojene nagrade), socijalni status obitelji.

Natječaj za dodjelu stipendije, sa prijavnim obrascem dostupan je na mrežnoj stranici Grada Zaprešića.

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