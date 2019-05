Zapucao je usred predavanja: 'Zašto tu? Što smo napravili?'

Dvoje je ljudi ubijeno, a četvero teško ranjeno u pucnjavi na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Charlotteu. Osumnjičeni mladić Trystan Andrew Terrell (22), odjeven u crno s lisicama na rukama, nasmijao se kamerama dok ga je policija privodila u utorak navečer.

Terrell, koji nema dosje, studirao je povijest, ali je od fakulteta odustao ovog semestra, prenosi lokalna TV postaja. Svjedoci su rekli da je mirno sjedio sa studentima u predavaonici kad je počeo pucati iz pištolja. Nije poznato kako je bio na predavanju ako je odustao od fakulteta.

Police reportedly say the suspect is in custody after Univ of North Carolina, Charlotte campus shooting. Authorities say no one else is believed to be involved in the killing of two and wounding of four others. WSOC reports suspect is 22-yr-old student Trystan Andrew Terrell. pic.twitter.com/tm5LBxEdaH — News 93.1 KFBK (@kfbk) April 30, 2019

- Terrell je preselio s ocem u Charlotte prije dvije godine. On to ne bi napravio, to nije u njegovim genima - rekao je Terellov djed Paul Rold za lokalne medije.

Terrell je jedno od dvoje djece Robyn i Craiga Terrella koji su bili u braku 21 godinu, do njezine smrti. U svibnju 2016. Craig je na kćerkinom blogu otkrio da je Trystanu dijagnosticiran autizam. Njegova sestra Chloe Terrell završila je 2016. psihologiju na sveučilištu u Teksasu.

Foto: mecksheriff

- Kad mi je sin imao tri godine, gledao sam kako ga medicinska sestra odvodi niz hodnik iz sobe neurologa. I samo zato što je hodao na prstima, ona je rekla: ‘Je li vam itko ikad spomenuo autizam?’ I zahvaljujući jednoj rečenici, naši su se životi jako zakomplicirali - napisao je na blogu.

Svjedoci kažu da je Trystan mirno sjedio na nastavi prirodnih znanosti i tehnologije kod profesora Adama Johnsona s drugim studentima prije nego što je otvorio vatru.

- U mojoj učionici je napadač koji puca, u zgradi Kennedy na Sveučilištu Charlotte, odmah se sakrijte - napisao je student Tristan Field na Twitteru i nastavio:

- Napadač na Sveučilištu nije ništa rekao. Samo je počeo pucati za vrijeme posljednje prezentacije i svi smo odjednom počeli trčati van. Molim za sve povrijeđene i za sveučilište. Zašto ovdje? Zašto danas? Zašto UNC Charlotte? Zašto moja učionica? Što smo napravili? - zavapio je.

We don’t have to live like this. Our children sure as hell shouldn’t die like this.



No other high income country would allow this. But no other peer nation allows gun lobbyists to write their gun laws.



UNCC



pic.twitter.com/7ADr1Ii8Jf — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 30, 2019

Sveučilišna profesorica Susan Harder je za Guardian izjavila da ne može vjerovati da se to njima dogodilo.

- Naš kampus je bio jako siguran. Tu se nikad nisam osjećala nesigurno. Ovo je zadnji dan na kraju semestra, kada učenici izvode predstave, prezentacije... Ovo je najgora stvar. Srce mi je slomljeno - izjavila je Harder.

Sveučilište ima više od 26.500 studenata i 3.000 nastavnika i osoblja. Trebao je biti koncert na školskom nogometnom stadionu u utorak navečer.

A scenario that plays out over and over again in America: Students are ordered by police to put their hands up while evacuating the University of North Carolina Charlotte campus following a deadly shooting.



It is up to every American to ACT.



UNCC



pic.twitter.com/YYpEJdmPHu — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 30, 2019

Podsjetimo, Mecklenburška služba za upravljanje u hitnim situacijama, neovisna agencija zadužena za rješavanje kriznih situacija u tom okrugu, potvrdila je na Twitteru da je dvoje ljudi na mjestu poginulo a četvero je u bolnici s ozljedama opasnim po život.