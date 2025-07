Zar je brutalno nasilje slika koju želimo slati turistima?!

Ovog vikenda svi smo s nevjericom gledali snimku nadzorne kamere iz noćnoga kluba u Poreču na kojoj pet zaštitara neljudski premlaćuje mladića iz Slovenije, čak i kad je već u nesvijesti. Pet grmalja mlati jednog slabijeg pred očima šokiranih gostiju, koji se isprva ni ne usude prići, a onda polako počinju moliti da mladića poštede, da ne udaraju dalje. I čini se da im to nije prvi takav incident jer je izronila snimka sličnog sadržaja s istim redarima od prošlog ljeta. Ako se ispostavi da ta petorica uobičajeno mlate goste, sljedeće pitanje je – tko je tu lud da to dopušta? I tko su ti ljudi da to smiju raditi bez ikakvih sankcija?

